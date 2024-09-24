香港一直是中資企業首選的離岸融資平台。國家發改委與金管局於2023年10月簽訂諒解備忘錄，進一步支持中資企業在港進行跨境融資，推動境外債券市場多元化發展。宣介會的環節包括政策宣講和圓桌討論，與會者來自中資企業、行業協會、金融機構和律師事務所等代表共約200人。國家發改委外資司司長鄭持平和金管局總裁余偉文在宣講環節致辭，國家發改委宣介團就企業發行中長期外債的有關政策進行詳細解讀。圓桌討論以閉門形式進行，國家發改委宣介團圍繞中資境外債最新市場動態及政策，與約30家機構的業界代表進行深入交流。

鄭持平表示：「香港作為重要的國際金融中心和全球領先的人民幣離岸中心，是連接內地與國際資本市場的重要紐帶，也是內地『引進來』和『走出去』的重要平台。國家發改委鼓勵更多的中資企業利用香港這一國際金融平台，開展跨境融資活動，拓寬融資渠道、豐富融資工具、優化融資結構。歡迎香港方面能夠給予在港發債的中資企業更多的支持與便利，共同營造一個更加開放、透明、高效的融資環境。也歡迎全球投資人和各類市場機構的積極參與，實現互利共贏、共同發展。國家發改委也將不斷優化監管與服務，與金管局加強監管協同，形成支持合力，共同促進香港債券市場行穩致遠。」。

余偉文表示：「感謝國家發改委高度重視香港作為內地企業跨境融資樞紐的作用，由鄭司長率領宣介團來港向業界進行政策宣講。是次活動深受業界歡迎，有效加深對中央相關政策的了解，有利於未來更好地支持內地企業通過香港進行跨境融資，同時助力人民幣國際化和區域綠色低碳轉型。我們期待與國家發改委在這個成功的基礎上持續深化合作，讓香港金融服務貢獻於內地實體經濟高質量發展和高水平對外開放。」

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