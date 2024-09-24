全球性旅遊零售和餐飲集團Avolta（瑞士：AVOL: SIX）公布，從新創建（0659） 收購Free Duty 100%的股權。Avolta表示，這項交易讓其有機會接觸 1.5 億旅客，並將區域銷售額增加2.5億瑞士法郎，進一步強化其在亞太地區的定位。此次收購香港和大灣區領先的邊境旅遊零售營運商Free Duty，同時加速Avolta在亞太地區實現其2027年目標，帶來具吸引力的營利增長。
Avolta指，是次收購來自資產負債表中現金，並不影響其去槓桿化之承諾，今次交易完成，則尚需符合買賣協議中概述的慣例先決條件。交易完成後，Avolta在亞太地區的收入將增加2.5億瑞士法郎，該地區將擁有340 多家商店組合，遍布10個國家。新收購的Free Duty商店，將受益於近期宣佈放寬自香港、澳門進境內地居民旅客的免稅額度，從人民幣5000元提高三倍至1.5萬元人民幣。
Avolta 首席執行官Xavier Rossinyol 表示，自從啟動 『2027目標』策略以來，他們在有機增長和附加併購方面一直保持一致和謹慎的步伐。Free Duty是香港旅遊零售市場中非常成功的企業，隨著賣方改變其投資組合策略，他們在適當時機以具吸引力的條件進行了收購。他們感謝新創建、鐵路營運商港鐵（0066）和整個Free Duty團隊的遠見和領導力，以及對Avolta將Free Duty 提升至更高水平的信任。
Avolta亞太區總裁兼首席執行張蘇芝敏表示：「透過此次策略性收購，我們在香港的銷售點將增加超過一倍，更重要的是，現在每年接觸近1.5億人次旅客。他們期待在這個基礎上再接再厲，在這個免稅額度擁有正面改變的市場上，共同實現新的里程碑，並進一步加強我們與當地合作伙伴的關係。Free Duty此項具增值性的收購不僅加強了我們在這重要地區的影響力，還突顯了我們為旅客提供非凡體驗的卓越承諾和創新精神，我們期待著未來的無限機遇。」。
新創建聯席行政總裁何智恒表示：「這項交易展現出新創建集團持續優化其業務組合，並為股東們釋放資產價值而作出的努力。作為全球最大的旅遊零售服務商之一，Avolta 集團擁有豐富的零售經驗和龐大的銷售網絡。我們深信Avolta集團不僅會帶來專業知識和最高的行業標準，也將為Free Duty及其團隊提供成長機會。我們衷心感謝Free Duty團隊多年來的貢獻，並祝願其業務和團隊繼續取得成功。」。
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