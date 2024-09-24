與全球相比，標普指香港的銀行系統風險相對較低，在該行10個銀行業國家風險評估（BICRA）組別中，香港銀行業分類在第2高的第2組別。

標普指，大型本港銀行通常在有擔保貸款擁有健康的抵押水平，估計佔本地商業地產敞口的60%至70%。這些貸款的平均貸款價值比率（LTV）則為50%至55%，雖然物業價值持續重估可能會導致銀行的LTV比率有所增加，但以上比率為物業價格顯著下跌提供緩衝。

無擔保敞口方面，香港商業地產信用質量也可能保持可控，因為借款人主要是擁有強大資產負債表和多元化現金流的大型企業集團，不過擁有大量商業地產敞口的中小型銀行可能會面臨資產質量和財務表現的壓力。截至2024年6月底，主要銀行的香港商業地產敞口平均佔其總客戶貸款的8%至9%。

本港銀行的住宅按揭貸款資產質量應保持健康，標普估計2024年香港住宅房價將下跌5%至10%，預期明年將保持平穩，利率顯著下降應支持樓價穩定。該行預計，香港的利率將從2024年第四季度開始更明顯地下降。

內房貸款方面，標普預期的本港銀行相關的信用損失將在2024年和2025年下降，過去兩到三年，銀行一直在實施措施以降低內房敞口並建立額外的撥備，金管局也密切監控內地相關貸款。強有力的銀行監管和積極監管的良好記錄支撐了香港銀行的制度框架。本港銀行業具有適度的風險偏好、穩定的競爭格局，以及主要由客戶存款支持的資金結構。

標普預計，今年的盈利能力將在去年淨息差（NIM）提高的幫助下保持大致穩定。明年則因淨息差下降，盈利能力將略有下降。不過雖然香港和內地經濟增長放緩，但由於銀行加強了風險監控，未來兩年的信用損失將保持大致穩定。

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