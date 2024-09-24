長江和記（0001）發出股東通函，就旗下3英國與Vodafone英國合併交易進行表決，根據函件所載，股東特別大會將於10月17日舉行。截至6月底止，3英國及Vodafone英國的資產淨值分別達689.7億元及711.03億元，兩者的稅後分別錄得虧損16.33億元及盈利33.12億元。完成合併後，Vodafone及長和分別佔英國電訊業務合併公司51%及49%股權。完成交易後，3英國欠予本集團之債項16.84億英鎊（175.21億港元）將以現金償還維持不變，長和的資產淨值會減少17.07億元。
根據今次合併交易，3英國及Vodafone將各注入17億及43億英鎊債務。兩間公司將各委派3人進入合併公司董事會，雙方將受制於3年股份禁售。長和預期，當所有交易先決條件達成，交易將於2025年完成交割。若合併企業在3年後的公平企業市值相等於或高於165億英鎊，Vodafone可行使購股權，長和可行使認沽權。Vodafone可以現金、自己的股票或用兩者兼付。
換言之，若出售合併公司股權在3年後落實的話，長和系將歷史上第二度持有Vodafone股份。若然出現Vodafone不再上市或評級降至低於投資評級以下，甚至Vodafone不擬以現金支付長和的認沽權等情況，按長和所得的第二選擇權，有權將合併公司歸長和旗下。
長和指，推動是次合併，有助改善客戶體驗，料交割首日起將有至少700萬名客戶受惠於網絡速度改善以及更可靠兼持續之連接，另有助其在英國進行大量投資，擁有所需規模及平台用以日後投資、發展及競爭。
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