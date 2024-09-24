根據今次合併交易，3英國及Vodafone將各注入17億及43億英鎊債務。兩間公司將各委派3人進入合併公司董事會，雙方將受制於3年股份禁售。長和預期，當所有交易先決條件達成，交易將於2025年完成交割。若合併企業在3年後的公平企業市值相等於或高於165億英鎊，Vodafone可行使購股權，長和可行使認沽權。Vodafone可以現金、自己的股票或用兩者兼付。

換言之，若出售合併公司股權在3年後落實的話，長和系將歷史上第二度持有Vodafone股份。若然出現Vodafone不再上市或評級降至低於投資評級以下，甚至Vodafone不擬以現金支付長和的認沽權等情況，按長和所得的第二選擇權，有權將合併公司歸長和旗下。

長和指，推動是次合併，有助改善客戶體驗，料交割首日起將有至少700萬名客戶受惠於網絡速度改善以及更可靠兼持續之連接，另有助其在英國進行大量投資，擁有所需規模及平台用以日後投資、發展及競爭。

其他報道

標普：香港主要銀行有力管理來自商業地產的信貸風險

瑞士Avolta向新創建收購免稅店業務Free Duty全部股權

發改委和金管局在港聯合舉辦「支持中資企業在港發債政策宣介會」

香港迪士尼樂園明日起加價 「奇妙處處通」白金卡加價至4998元

屈臣氏：正積極滿足保健需求

政府：香港於《全球金融中心指數》排名升至第三位 亞太區居首

和黃醫藥：合作伙伴武田取得日本批准產銷直腸癌藥FRUZAQLA

貿發局：港出口短期溫和增長 減息、降準對港出口效應要明年才反映

澳博旗下澳娛綜合金碧坊活化項目獲60份提案申請 10月通知獲選者

恒指收市升753點 升穿19000點 成交2423億 27個月最多 北水轉流出

多樂士母企全球裁員2000人

美團據報擬發20億美元債 澳新料需求強勁

瑞穗：政策較預期佳 人民幣或逼近7 存息或降 助銀行抵銷利差影響

人行推組合拳救市 滬深三大指數齊漲 滬指五連升 創逾4年最大單日升幅

渣打：幣策或加速寬鬆 內地存息或降至近零

人行推組合拳救市 銀河國際證券：短期對內房正面 睇好潤地、中海外等

【有片：埋身擊】美減息利加密貨幣走勢 可考慮趁低吸納

恒指半日升598點 創半年最大升幅 成交1179億 北水轉流出