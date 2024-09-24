無錫市金沙田科技司為一家智慧環保整體解決方案公司，業務覆蓋新能源環衛設備的研發製造、城市環衛的運營管理一體化服務，污水處理、再生資源回收利用等領域，世茂服務於2021年收購其60%股權，而其餘40%股權則由三家獨立第三方的合伙企業分別擁有佔約15.24%、15.24%及9.52%的股權。

世茂服務預期交易將錄得未經審計出售虧損約6.11億元，擬將出售事項所得款項用於加強集團的營運資金。

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