中證監表示，將積極支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購、有助於補鏈強鏈和提升關鍵技術水平的未盈利資產收購，以及支持「兩創」板塊公司併購產業鏈上下游資產等，引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。

意見提出，鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉債、現金等支付工具實施併購重組，增加交易彈性。建立重組股份對價分期支付機制，試點配套募集資金儲架發行制度。建立重組簡易審核程序，對上市公司之間吸收合併，以及運作規範、市值超過100億元人民幣且信息披露質量評價連續兩年爲A的優質公司發行股份購買資產（不構成重大資產重組），精簡審核流程，縮短審核註冊時間。用好「小額快速」等審核機制，對突破關鍵核心技術的科技型企業併購重組實施「綠色通道」，加快審核進度，提升併購便利度。

中證監主席吳清今日在國新辦新聞發布會上表示，大力支持上市公司開展基於轉型升級為目標的跨行業併購及對未盈利資產的收購。

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