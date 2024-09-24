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聯交所批評國藝集團3名前董事無做好盡職審查  

聯交所因應已遭除牌的國藝集團（前上市編號8228）多名董事，包括前主席、行政總裁及執行董事周啟榮等共3名前執行董事，沒有在2021年1月29日及11月29日收購馬來西亞在建物業時做好盡職審查，並且在聯交所提示有交易曾有出現問題前科下仍推進交易，因此作紀律行動及批評。該所要求三人須各自完成15小時有關監管及法律議題及《上市規則》合規事宜的培訓，相關董事日後若要再獲委任上市公司或將上市的公司董事，先決條件是完成培訓有關董事職責及《企業管治守則》培訓各3小時。

除周啟榮之外，另兩名涉事的國藝前執行董事包括鄭弘駿及何亮霆。聯交所指，三人於2021年時批准發行總值1.088億元股份，去收購兩家馬來西亞在建物業單位的目標公司，但是該等公司未付清物業單位款項。雖然涉案的物業工程原定分別於2022年第四季及2023年3月底竣工，賣方或相關人士同意承擔向發展商支付物業餘款的責任，並設定6至12個月禁售股份及認沽權安排。後來該集團同意更改禁售股份安排，賣方換來另一名人士換保，並將已發行的股份存入證券戶口中。不過該所指，涉事董事未有評估擔保人的財務能力，亦未有採取行動不會被人在未經集團同意下沽售股份，最終兩項交易的賣方沽售股份，就算該集團2023年8月28日被除牌，都未獲交付任何物業單位。

聯交所指，國藝進行收購時，曾經提醒該集團在進行第二項交易時，曾有另一家上市公司進行過一宗交易，當中涉及的交易方，與國藝進行第二項收購事項類似，該上市發公司同樣遇到了工程延誤和無法得知項目最新進展等問題。但是國藝涉事董事儘管得知力關訊息，卻仍照舊批准交易。

該所認為，相關董事至少應在完成收購事項及同意解除部分禁售安排前，就賣方及其相關人士的財務能力進行盡職審查，評估潛在信用風險。況且該公司就收購進行的盡職審查並不足夠，亦未促使國藝評估賣方及／或其相關人士是否有足夠財務能力履行其持續責任。相關董事表示他們依賴賣方代表口頭報告最新進展，然而，無證據顯示他們提供了任何進展。該公司及相關董事還與賣方代表失去了聯絡。因此該所決定，對3名涉案董事施加處分。