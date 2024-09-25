美債息回軟，美2年期10年期債息差續為正數，見兩年三個月高，金龍指數大升逾9%，近22個月最大升幅，及4個月新高，美股上升，道指、標指創即市及收市價新高，納指兩個月收市新高。美國消費者信心創三年來最大降幅兼遜預期，交易員加碼押注聯儲局11月再減息50基點。中國央行周三料下調1年期MLF利率30基點，分析人士對於刺激大招能否幫助全球第二大經濟體和股市就此扭轉頹勢存疑慮。
對上周減息50基點投下唯一反對票的聯儲局理事Bowman表示，通脹風險仍存而勞動力市場也沒有表現出嚴重疲軟，因此央行減息節奏應掌握好分寸。高盛策略師認為一旦美國大選塵埃落定，美股將繼續走高，預計標普500指數明年料達6000點，減息背景下看好中盤股。
道瓊斯工業平均指數收漲83點，升幅0.2%，報42208點。標普500指數收漲14點，升幅0.26%，報5732點。納斯達克綜合指數收漲100點，或0.56%，報18074點。
Caterpillar升3.98%，報385.93美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻96點，而Visa跌5.49%，報272.78元，拖累道指104點。
科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.37元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.29元，升0.27%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.96元，升0.04%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報563.33元，跌0.19%，英偉達(美：NVDA)收市報120.87元，升3.96%，微軟(美：MSFT)收市報429.17元，跌1%，Tesla (美：TSLA)收市報254.27元，升1.7%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，報519點。德國DAX指數收漲0.8%，報18996點；法國CAC 40指數漲1.28%，報7604點；英國富時100指數收漲0.28%，報8282點。
納斯達克中國金龍指數收漲9.13%，報6457點。
美國2年期債息曾跌最多1.53%，是9月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見3.5316厘，是9月16日3.5238厘後最低。收市報3.5379厘，是2022年9月8日後收市新低，當日報3.5035厘。連跌2日，累計跌0.0532厘，對上一次連跌2日是9月13日。
美國10年期債息曾跌最多0.61%，是9月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.62%。低見3.7261厘，是9月20日3.6998厘後最低。收市報3.728厘，是9月19日後收市新低，當日報3.7131厘。
美2年期10年期債息差續為正數，曾高見20.213基點，是2022年6月10日22.87基點後最高。收市報18.406基點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644基點。連升5日，累計升14.539點，對上一次連升5日是3月1日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至92.274基點，是9月23日98.188基點後最闊。收市報89.948基點，是9月20日後收市最闊，當日報93.091基點。
金龍指數曾升最多9.3%，是2022年11月30日後最大升幅，當日升幅為10.37%。高見6468點，是5月23日6511.52點後最高。收市報6457.9點，是5月22日後收市新高，當日報6632.99點。收報6457.9點，升9.13%。連升2日，累計升619.64點，對上一次連升2日是9月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月16日。
道指曾升最多0.37%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見42281.06點，創紀錄新高。收報42208.22點，升0.2%，創收市價計新高。連升4日，累計升705.12點，對上一次連升4日是9月16日。第1日陰燭。
標指曾升最多0.29%，是9月23日後最大升幅，當日升幅為0.4%。高見5735.32點，創上市新高。收報5732.93點，升0.25%，創收市價計新高。連升2日，累計升30.38點，對上一次連升2日是9月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月10日。
納指曾升最多0.65%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為3%。高見18091.96點，是9月19日18099.93點後最高。收市報18074.52點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升2日，累計升126.2點，對上一次連升2日是9月10日。
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