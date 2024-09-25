對上周減息50基點投下唯一反對票的聯儲局理事Bowman表示，通脹風險仍存而勞動力市場也沒有表現出嚴重疲軟，因此央行減息節奏應掌握好分寸。高盛策略師認為一旦美國大選塵埃落定，美股將繼續走高，預計標普500指數明年料達6000點，減息背景下看好中盤股。

道瓊斯工業平均指數收漲83點，升幅0.2%，報42208點。標普500指數收漲14點，升幅0.26%，報5732點。納斯達克綜合指數收漲100點，或0.56%，報18074點。

Caterpillar升3.98%，報385.93美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻96點，而Visa跌5.49%，報272.78元，拖累道指104點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.37元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.29元，升0.27%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.96元，升0.04%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報563.33元，跌0.19%，英偉達(美：NVDA)收市報120.87元，升3.96%，微軟(美：MSFT)收市報429.17元，跌1%，Tesla (美：TSLA)收市報254.27元，升1.7%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，報519點。德國DAX指數收漲0.8%，報18996點；法國CAC 40指數漲1.28%，報7604點；英國富時100指數收漲0.28%，報8282點。

納斯達克中國金龍指數收漲9.13%，報6457點。

美國2年期債息曾跌最多1.53%，是9月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見3.5316厘，是9月16日3.5238厘後最低。收市報3.5379厘，是2022年9月8日後收市新低，當日報3.5035厘。連跌2日，累計跌0.0532厘，對上一次連跌2日是9月13日。

美國10年期債息曾跌最多0.61%，是9月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.62%。低見3.7261厘，是9月20日3.6998厘後最低。收市報3.728厘，是9月19日後收市新低，當日報3.7131厘。

美2年期10年期債息差續為正數，曾高見20.213基點，是2022年6月10日22.87基點後最高。收市報18.406基點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644基點。連升5日，累計升14.539點，對上一次連升5日是3月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至92.274基點，是9月23日98.188基點後最闊。收市報89.948基點，是9月20日後收市最闊，當日報93.091基點。

金龍指數曾升最多9.3%，是2022年11月30日後最大升幅，當日升幅為10.37%。高見6468點，是5月23日6511.52點後最高。收市報6457.9點，是5月22日後收市新高，當日報6632.99點。收報6457.9點，升9.13%。連升2日，累計升619.64點，對上一次連升2日是9月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月16日。

道指曾升最多0.37%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見42281.06點，創紀錄新高。收報42208.22點，升0.2%，創收市價計新高。連升4日，累計升705.12點，對上一次連升4日是9月16日。第1日陰燭。

標指曾升最多0.29%，是9月23日後最大升幅，當日升幅為0.4%。高見5735.32點，創上市新高。收報5732.93點，升0.25%，創收市價計新高。連升2日，累計升30.38點，對上一次連升2日是9月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月10日。

納指曾升最多0.65%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為3%。高見18091.96點，是9月19日18099.93點後最高。收市報18074.52點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升2日，累計升126.2點，對上一次連升2日是9月10日。

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