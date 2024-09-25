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港股ADR升612點 夜期高水762點 玖紙、新創建等業績

美股向上，港股ADR升612點或3.22%，報19612點，即月恒指夜期升678點，報19763點，夜期高水762點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升7%，折合報417.5元；阿里巴巴（9988）升7.88%，折合報94.55元；美團（3690）升11.22%，折合報148.82元；匯控（0005）升0.33%，折合報70.39元；建行（0939）升8.17%，折合報6.12元。

道期現跌0.187%；標期現跌0.08%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.13%；韓國KOSPI指數現升0.32%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.07%。

VIX指數隔晚跌3.14%或0.5點，報15.39點。

紐油現跌0.06%或0.04美元，報71.51美元；布油現跌0.07%或0.06美元，報75.11美元；金價現升0.08%或2.25美元，報2659.35美元；LME 銅期貨隔晚升2.59%或247.5美元，報9796美元。比特幣現升0.15%或101.99美元，報64329美元；美國10年期債息現升0.15%或0.0057厘，報3.7337厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，亞太資源（1104）、恆和集團（0513）、鱷魚恤（0122）、盈健醫療（1419）、國際娛樂（1009）、玖龍紙業（2689）、新世界百貨中國（0825）、新創建集團（0659）、新興印刷（1975）、聯合醫務（0722）、大健康國際（2211）

長和（0001）：若英國電訊業務落實合併，3英國將償還175億元不變。

英皇鐘錶珠寶（0887）簽中環新旗艦店租約，5年租金9120萬元。

世茂服務（0873）2.5億人幣售環保公司，料錄虧損6.11億。

瑞士Avolta向新創建（0659）收購免稅店業務Free Duty全部股權。

和黃醫藥（0013）：合作伙伴武田取得日本批准產銷直腸癌藥FRUZAQLA。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊活化項目獲60份提案申請，10月通知獲選者。

 

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