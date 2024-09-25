恒指今早高開591點或3.12%，報19592點，是5月20日後最高。大市成交金額60億元；國指今早高開230點或3.44%，報6944點，是5月20日後最高。恒生科技指數開市報4063點，升3.78%，是5月21日後最高。上升股份比例為18.8%，下跌為1.18%，無升跌為80%。