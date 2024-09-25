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恒指高開591點 科指升3.7% 國指升3.4% 齊創4個月高

恒指今早高開591點或3.12%，報19592點，是5月20日後最高。大市成交金額60億元；國指今早高開230點或3.44%，報6944點，是5月20日後最高。恒生科技指數開市報4063點，升3.78%，是5月21日後最高。上升股份比例為18.8%，下跌為1.18%，無升跌為80%。

藍籌81隻升，0隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升6.04%，報16.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）升0.28%，報108.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報142.8元，升8.43%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報25.8元，升1.38%。

恒指10天線(17991.22點)升穿100天線(17919.73點)。科指10天線(3647.28點)逼近100天線(3649.9點)。

碧服（6098）31億售珠海萬達約1.49%股權。開市報4.87元，升3.62%。

美團（3690）發行共25億美元優先票據。創52周高，見147.2元，開市報147.2元，升5.29%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太資源（1104）無成交，報0.98元。

恆和集團（0513）無成交，報0.182元。

鱷魚恤（0122）無成交，報0.088元。

盈健醫療（1419）無成交，報0.87元。

國際娛樂（1009）無成交，報0.94元。

玖龍紙業（2689）開市報3.38元，升1.2%。

新世界百貨中國（0825）無成交，報0.255元。

新創建集團（0659）創52周高，見7.52元，開市報7.52元，升0.4%。

新興印刷（1975）無成交，報0.29元。

聯合醫務（0722）無成交，報0.465元。

大健康國際（2211）無成交，報0.071元。

長和（0001）：若英國電訊業務落實合併，3英國將償還175億元不變。創52周高，見45.1元，開市報45.1元，升2.38%。

英皇鐘錶珠寶（0887）簽中環新旗艦店租約，5年租金9120萬元。無成交，報0.165元。

世茂服務（0873）2.5億人幣售環保公司，料錄虧損6.11億。無成交，報0.7元。

瑞士Avolta向新創建（0659）收購免稅店業務Free Duty全部股權。創52周高，見7.52元，開市報7.52元，升0.4%。

和黃醫藥（0013）：合作伙伴武田取得日本批准產銷直腸癌藥FRUZAQLA。開市報27.25元，升2.25%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊活化項目獲60份提案申請，10月通知獲選者。開市報2.58元，升0.78%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1913元，開市報1913元，升1.16%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1913元，開市報1913元，升1.16%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.745元，開市報5.745元，升2.13%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39.4元，開市報39.4元，升1.03%；中國太平（0966）創52周高，見11.1元，開市報11.1元，升2.97%；中國太保（2601）創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升2.51%；人保集團（1339）創52周高，見3.43元，開市報3.43元，升1.78%；京東物流（2618）創52周高，見10.88元，開市報10.88元，升2.84%；新創建集團（0659）創52周高，見7.52元，開市報7.52元，升0.4%；百濟神州（6160）創52周高，見129.4元，開市報129.4元，升3.85%；富邦滬深港高股息（3190）創52周高，見12.19元，開市報12.19元，升3.74%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見95元，開市報95元，升3.26%；騰訊（0700）創52周高，見418元，開市報418元，升3.93%；美團（3690）創52周高，見147.2元，開市報147.2元，升5.29%；小米（1810）創52周高，見21.85元，開市報21.85元，升3.07%；長和（0001）創52周高，見45.1元，開市報45.1元，升2.38%；吉利（0175）創52周高，見10.98元，開市報10.98元，升3.58%；中電（0002）創52周高，見73.2元，開市報73.2元，升2.38%；中國人壽（2628）創52周高，見13.6元，開市報13.6元，升4.29%；萬洲（0288）創52周高，見6.16元，開市報6.16元，升0.49%；匯控（0005）創52周高，見70.5元，開市報70.5元，升0.57%；建行（0939）創52周高，見6.04元，開市報6.04元，升1.85%；農業銀行（1288）創52周高，見3.92元，開市報3.92元，升1.82%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括神話世界（0582）低見0.201元，開市報0.201元，跌6.94%。

異動股

上升異動股，包括，華夏滬深三百（3188）創52周高，見43.96元，開市報43.96元，升14.24%；勝利管道（1080）開市報0.027元，升12.5%；綠地香港（0337）開市報0.172元，升11.69%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報45.2元，升8.78%；新東方（9901）開市報50.25元，升8.53%；嗶哩嗶哩（9626）開市報142.8元，升8.43%；零跑（9863）開市報26.4元，升8.2%。

下跌異動股，包括，恆泰裕集團（8081）開市報0.033元，跌8.33%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.064元，跌7.25%；經緯天地（2477）開市報2.54元，跌6.96%；神話世界（0582）創上市新低，見0.201元，開市報0.201元，跌6.94%；國農金融投資（8120）開市報0.046元，跌6.12%；源宇宙教育（1082）開市報1.64元，跌4.65%；華興資本控股（1911）開市報3.6元，跌4%；中策資本控股（0235）開市報0.026元，跌3.7%；興發鋁業（0098）開市報7.32元，跌3.3%；華科資本（1140）開市報0.089元，跌3.26%；匯財金融投資（8018）開市報0.064元，跌3.03%。

 

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