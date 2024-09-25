今年3月，匯豐宣布推出一系列針對中小企的優惠和專門服務支援，以響應金管局支持中小企的措施，至今已有超過7,000名匯豐客戶受惠於利息回贈、費用減免、新融資額度，以及各種還款寬限安排。隨著加息週期完結，企業重新考慮不同選項，匯豐再度推出新措施，進一步簡化中小企融資。

匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「匯豐無論在疫情期間或完結後，一直與商界並肩而行，為他們增強流動性及提供多元化融資方案。我們再次宣布推出新措施，善用數據和科技，構思以客為本的方案，務求幫助中小企提升財務實力以應對挑戰。透過提高中小企融資的透明度，客戶在考慮以貸款應付營運需要或發展業務時，可以根據更清晰的資訊作部署和決定。我們將繼續加強數據分析能力，幫助香港中小企透過更方便和容易的方式獲取融資及銀行服務」。

匯豐指，由即日起，匯豐將主動通過不同電子渠道，陸續向合資格中小企客戶發出通知，讓他們了解目前可運用的預先批核信貸額度。企業最快可於申請後兩個工作天收到貸款資金，無需提供財務報表或抵押品，還款期長達五年。貸款方案簡單，最低貸款金額為50,000元，即使小微企業亦可藉此改善現金流。

另外，為幫助中小企應對持續的成本挑戰，匯豐將延長「中小企融資擔保計劃」優惠三個月，直至2024年12月31日。客戶成功申請「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品，可享高達10,000元兩個月利息回贈，以及以下現有優惠：高達50,000元擔保費回贈；豁免10,000港元匯豐「智豐收」設置費用；兩個月自動轉賬交易費用回贈。

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