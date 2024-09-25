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離岸人民幣曾穿7 見16個月最強 人民幣或進一步升值

離岸人民幣曾升穿7元關，見16個月最強，在岸價亦升值，但未穿7。今早人民幣兌美元中間價調強逾300個點，與預測均值基本一致，未發出額外政策信號。

離岸人民幣升值最多0.23%，是9月24日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.71%。升值至6.9951元，是2023年5月17日6.9927元後最強。現報7.0151元，貶值0.06%。

在岸人民幣曾升值最多0.27%，是9月24日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.34%。升值至7.0129元，是2023年5月19日7.0028元後最強。現報7.0211元，升值0.15%。

彭博社報道，多位交易員稱，周二人民幣升值後，中資大行一度在7.03元弱方附近報價買入美元，阻止在岸匯率進一步擴大升幅；周三盤初出口商結匯繼續偏多，一些企業客戶繼續提高短期套保比例以對冲人民幣續升風險；但客戶逢低購匯詢價也明顯增加，市場中也不乏包括中資大行在內的美元買盤。

交易員並提及，一些出口企業財務部門因聯儲局減息後美元利息下降、人民幣升值造成外幣敞口浮虧，而面臨企業高層的更多問責壓力，但這些企業對於後期人民幣續升前景及貶值風險仍有疑慮，且結匯後本幣資金也存在收益偏低的困境，因此對於大量結匯或大幅提高套保比例仍持觀望態度。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，「考慮到出口商的結匯可能增加，預計人民幣匯率近期將進一步升值」，市場普遍沒有預料到這一情況，而且這個點位也開始對出口商囤積的美元頭寸造成傷害，預計出口商會加速結匯，並且在年內增加套期保值力度。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，「根據潘行長的評論，中國央行意識到人民幣單向升值的風險，意味著如果有必要，中國已經準備好了為匯率降溫的措施」。

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