港元現報7.7873元貶值27點子，曾貶值最多35點子，報7.7881元，亦曾升值最多16點子，報7.783元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.55點子至4.22524%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升3.98點子至4.3%，是8月1日後最高；2星期HIBOR升8.44點子至4.28964%，是8月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.76點子至4.06196%，是9月12日後最高；6個月期HIBOR升2.13點子至3.97375%，是9月19日後最高；12個月期HIBOR跌0.97點子至3.96095%，是9月23日後最低。

美元指數現報100.274貶值0.192點或0.19%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96926%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2299%，連續2日收窄，利差是2024年8月06日後最窄，當日差距為-1.1664%。

對上一次連續2日收窄，是2024年9月17日，當日利差報-1.3793%。

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