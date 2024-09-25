moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升2.67點子至4.04845%，是8月21日後最高，當日報4.05423%。對上一次連升4日是6月20日，當日拆息報4.57792%。

港元現報7.7873元貶值27點子，曾貶值最多35點子，報7.7881元，亦曾升值最多16點子，報7.783元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.55點子至4.22524%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升3.98點子至4.3%，是8月1日後最高；2星期HIBOR升8.44點子至4.28964%，是8月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.76點子至4.06196%，是9月12日後最高；6個月期HIBOR升2.13點子至3.97375%，是9月19日後最高；12個月期HIBOR跌0.97點子至3.96095%，是9月23日後最低。

美元指數現報100.274貶值0.192點或0.19%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96926%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2299%，連續2日收窄，利差是2024年8月06日後最窄，當日差距為-1.1664%。

對上一次連續2日收窄，是2024年9月17日，當日利差報-1.3793%。

其他報道

富力清盤呈請聆訊押後至明年3月

離岸人民幣曾穿7 見16個月最強 人民幣或進一步升值

IMF總裁：美國經濟似乎有望實現軟著陸

傳匯控考慮任命公司史上首位女性CFO

巴郡減持美銀 持股降至10.5%

摩通：沽空比率降 顯示許多淡倉已被回補

匯豐向合資格中小企提供50億預先批核信貸額度

內地救市發布會 據報是在48小時前倉促安排

人行下調MLF利率30基點 符預期

施政報告據報將下調烈酒稅

恒指高開591點 科指升3.7% 國指升3.4% 齊創4個月高

碧服31億售珠海萬達約1.49%股權

美團發行共25億美元優先票據

港股ADR升612點 夜期高水762點 玖紙、新創建等業績

道指升83點 伙標指再創新高 金龍指數升逾9% 22個月最大升幅

北水增持中電信 減持鐵塔