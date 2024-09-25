內地昨日推出多項救市措施，渣打預計未來會再有更多減息降準，認為，如果沒有積極的財政政策，貨幣寬鬆的效果就會減弱，維持2024年經濟增長預測4.8%，風險由下行轉為中性。
渣打認為，在聯儲局可能進一步減息的情况下，中國央行將在未來幾季維持寬鬆勢頭。除了先前預測2025年第一季和第三季均下調25個基點之外，現在預計第四季存款準備率將下調25個基點。此外，在先前預測2024年第四季和2025年第一季政策利率下調10個基點的基礎上，現在預計2025年第二季政策利率將下調10個基點。
渣打認為，財政政策需要更加積極主動，以促進實體經濟活動。2024年8月，由於稅收和土地出售收入短缺，廣義財政支出較去年同期下降2.9%（預算年度增長7.9%）。預計，在一般公共預算下，稅收下降和支出責任相對剛性，今年可能出現0.5-1.0萬元的融資缺口。認為政府很有可能增加債券發行來填補缺口。
渣打認為，如果政府決定擴大債券收益的用途，特別是購買商品房並減少房屋庫存，市場情緒可能會改善。
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