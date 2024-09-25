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恒指半日升幅收窄至381點 成交1510億 北水續流出

港股今早延續近日升勢，恒指高開591點，三大指數齊創4個月高，不過，美期始終保持下跌，港股高開後升幅收窄，日內高位亦較昨日升幅低。市場對內地救市措施有憧憬，期望有財政政策支持，認為，如果沒有積極的財政政策，貨幣寬鬆的效果就會減弱。

恒指今早高開591點，高位升591點，低位升288點，高低波幅303點。上升股份比例為38.04%，下跌為18.88%，無升跌為43.07%。

恒指半日升381點或2.01%，報19382點，大市成交金額1510億元；國指升155點或2.32%，報6870點。恒生科技指數收報4008點，升2.36%。

藍籌股成交金額778.43億元，佔大市成交51.55%；科指成份股成交金額414.03億元，佔大市成交27.41%；國指成份股成交金額687.56億元，佔大市成交45.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.89億元人民幣，相當於約0.99億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.21%，至101.68億元，佔大市成交6.73%。牛熊證成交金額54.82億元，減少30.58%；窩輪成交金額46.86億元，減少27.54%。

藍籌74隻升，8隻下跌，0隻無升跌。京東健康（6618）升6.92%，收報28.6元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌1.65%，收報20.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報11.26元，升8.48%；跌幅最大的是小米（1810）創52周高，見21.85元，收報20.85元，跌1.65%。

恒指10天線(17970.23點)升穿100天線(17917.63點)。科指10天線(3641.73點)向上逼近100天線(3649.35點)。

北水南下合計淨流出8.13億元，較上日減少81.13%，連續第2日流出，累計流出51.21億元。北水本月累計流入310.88億元，按月減少25.76%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

富力（2777）旗下兆晞清盤呈請聆訊押後至明年3月。收報0.89元，升2.3%。

傳匯控（0005）考慮任命公司史上首位女性CFO。創52周高，見70.7元，收報70.05元，跌0.07%。

碧服（6098）31億售珠海萬達約1.49%股權。收報4.81元，升2.34%。

美團（3690）發行共25億美元優先票據。創52周高，見148元，收報144.8元，升3.58%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太資源（1104）收報0.99元，升1.02%。

恆和集團（0513）收報0.182元，無升跌。

鱷魚恤（0122）見52周低0.081元，收報0.087元，跌1.14%。

盈健醫療（1419）收報0.86元，跌1.15%。

國際娛樂（1009）收報0.86元，跌8.51%。

玖龍紙業（2689）收報3.21元，跌3.89%。

新世界百貨中國（0825）收報0.246元，跌3.53%。

新創建集團（0659）創52周高，見7.87元，收報7.71元，升2.94%。

新興印刷（1975）收報0.28元，跌3.45%。

聯合醫務（0722）收報0.465元，無升跌。

大健康國際（2211）收報0.071元，無升跌。

長和（0001）：若英國電訊業務落實合併，3英國將償還175億元不變。創52周高，見45.15元，收報44.8元，升1.7%。

英皇鐘錶珠寶（0887）簽中環新旗艦店租約，5年租金9120萬元。收報0.168元，升1.82%。

世茂服務（0873）2.5億人幣售環保公司，料錄虧損6.11億。收報0.73元，升4.29%。

瑞士Avolta向新創建（0659）收購免稅店業務Free Duty全部股權。創52周高，見7.87元，收報7.71元，升2.94%。

和黃醫藥（0013）：合作伙伴武田取得日本批准產銷直腸癌藥FRUZAQLA。收報28元，升5.07%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊活化項目獲60份提案申請，10月通知獲選者。收報2.58元，升0.78%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.02元，收報62.98元，升1.52%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1920元，收報1915元，升1.27%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見6.88元，收報6.82元，升4.44%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15元，收報14.94元，升0.27%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見107元，收報107元，升3.98%；騰訊控股（80700）創上市新高，見377元，收報370元，升2.04%；小米集團-W（81810）創上市新高，見19.6元，收報18.62元，跌2.92%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1920元，收報1915元，升1.27%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.5元，收報1070.5元，升0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.06元，收報8.06元，升1.13%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.5元，收報18.5元，升0.27%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.745元，收報5.745元，升2.13%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見56.58元，收報56.58元，升0.89%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39.4元，收報39.4元，升1.03%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.68元，收報1.66元，升1.84%；方舟雲康（6086）創上市新高，見7.26元，收報7.17元，升12.21%；廣聯科技（2531）創上市新高，見15元，收報14.64元，升2.95%；美的（0300）創上市新高，見75.8元，收報71.9元，升2.49%；新城發展（1030）創52周高，見1.76元，收報1.7元，升1.8%；中國再保險（1508）創52周高，見0.75元，收報0.73元，升2.82%；中國太平（0966）創52周高，見11.58元，收報11.26元，升4.45%；中國太保（2601）創52周高，見25.2元，收報24.1元，升0.84%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見95元，收報92.95元，升1.03%；騰訊（0700）創52周高，見418元，收報411.4元，升2.29%；美團（3690）創52周高，見148元，收報144.8元，升3.58%；小米（1810）創52周高，見21.85元，收報20.85元，跌1.65%；長和（0001）創52周高，見45.15元，收報44.8元，升1.7%；吉利（0175）創52周高，見10.98元，收報10.68元，升0.75%；中電（0002）創52周高，見73.2元，收報72.1元，升0.84%；中國人壽（2628）創52周高，見13.76元，收報13.46元，升3.22%；萬洲（0288）創52周高，見6.24元，收報6.18元，升0.82%；匯控（0005）創52周高，見70.7元，收報70.05元，跌0.07%；建行（0939）創52周高，見6.16元，收報6.11元，升3.04%；農業銀行（1288）創52周高，見4.03元，收報3.95元，升2.6%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，天利控股集團（0117）低見0.211元，收報0.211元，跌4.52%；神話世界（0582）低見0.193元，收報0.203元，跌6.02%；連達科技控股（0889）低見0.225元，收報0.225元，跌8.16%；瑞斯康集團（1679）低見0.23元，收報0.249元，跌2.35%；通達宏泰（2363）低見0.2元，收報0.23元，升4.55%；凌雄科技（2436）低見4.42元，收報4.42元，跌1.78%；鼎豐集團汽車（6878）低見0.044元，收報0.047元，升2.17%；星亞控股（8293）低見0.04元，收報0.048元，升11.63%；中國蜀塔（8623）低見0.115元，收報0.124元，跌1.59%；旅橙文化（8627）低見0.055元，收報0.06元，無升跌。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.081元，收報0.087元，跌1.14%；國際商業結算（0147）低見0.031元，收報0.032元，跌8.57%；新時代能源（0166）低見0.037元，收報0.041元，跌2.38%；銀建國際（0171）低見0.091元，收報0.096元，跌1.03%；中能控股（0228）低見0.065元，收報0.068元，無升跌；黛麗斯國際（0333）低見0.231元，收報0.231元，跌9.41%；華訊（0833）低見0.39元，收報0.415元，跌2.35%；中國金控（0875）低見1.36元，收報1.36元，跌0.73%；道和環球（0915）低見0.042元，收報0.042元，無升跌；中國天然氣（0931）低見0.385元，收報0.39元，跌1.27%。

異動股

上升異動股，包括，勝利管道（1080）收報0.035元，升45.83%；毅德國際（1396）收報0.415元，升44.77%；中旭未來（9890）收報7.08元，升39.92%；京基金融國際（1468）收報0.61元，升34.07%；浙江永安（8211）收報0.039元，升30%；潤邁德－Ｂ（2297）收報0.215元，升27.98%；中國鐵鈦（0893）收報0.07元，升25%。

下跌異動股，包括，三寶科技（1708）收報0.305元，跌40.2%；江山控股（0295）收報0.022元，跌24.14%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.039元，跌20.41%；中盈盛達融資擔保（1543）見52周低0.48元，收報0.48元，跌20%；澳達控股（9929）創上市新低，見0.035元，收報0.038元，跌19.15%；歲寶百貨（0312）收報0.024元，跌17.24%；新城市建設發展（0456）收報0.325元，跌16.67%；世紀集團國際（2113）收報0.031元，跌16.22%；中亞烯谷集團（0063）收報0.073元，跌15.12%；荃信生物－Ｂ（2509）收報24.3元，跌14.74%。

 

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