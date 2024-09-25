港股今早延續近日升勢，恒指高開591點，三大指數齊創4個月高，不過，美期始終保持下跌，港股高開後升幅收窄，日內高位亦較昨日升幅低。市場對內地救市措施有憧憬，期望有財政政策支持，認為，如果沒有積極的財政政策，貨幣寬鬆的效果就會減弱。