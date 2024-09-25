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百勝中國：自建供應鏈中心竣工並投入營運

百勝中國（9987）宣布，其最大的自建供應鏈中心，位於上海嘉定區的百勝中國供應鏈管理中心正式竣工並投入營運。中心佔地61,000平方公尺，融入自動化物流、ASRS設備以及屋頂分散式光伏等技術，集常溫倉儲、低溫冷鏈、辦公及配套設施於一體，凍庫內配置了12層ASRS物流自動化區域，是一個高效、智慧、綠色的旗艦供應鏈營運中心。

百勝中國行政總裁屈翠容表示百勝供應鏈管理中心的建成，不僅滿足百勝中國旗下品牌在華東地區的供應鏈服務需求，更為全國範圍內的冷鏈整合提供支點。

另外，百勝中國首席供應鏈官黃多多出席PSC Live全球供應鏈行業峰會上表示，百勝中國通過對科技積極應用，在食安風險預警，採購及智能物流網絡規劃方面取得突破，提升供應鏈效能，推動業績持續增長。

目前，百勝中國的物流網絡已經覆蓋全國超過2000個城鎮，並積極擁抱自動化技術以提升效能。例如，位於西安的物流中心已在 2023 年實現完全自動化運營，採用自動導引車 （AGV） 自動搬運機器人、自動化立體倉庫（ASRS） 和貨到人揀選（goods-to-person picking），使存儲空間增加 55%，揀選效率提升 70%，顯著提升了物流效率。

隨著百勝中國計劃在2026年擴展到20,000家門店，黃多多表示，供應鏈體系也需要為支持不斷增長的規模做好準備。目前公司正在進行AI驅動的智能網絡規劃，通過使用智能整數規劃，百勝中國的智能網絡規劃系統能够建議最有效的物流解决方案，確保整個工作流程中的門店運營順暢。目前的試點網絡模型已經涵蓋了100多個供應商發貨地點、60個倉庫地點、接近400個客戶城市，提供超過300萬種可能的運輸路線選擇。

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