文章日期：2024年9月25日 13:36
內地傳媒報道，國家發改委今日召開專題發布會，公布截至9月24日，全國汽車以舊換新平臺累計審核通過的補貼申請，對應的國債資金支出規模已經接近110億元（人民幣，下同）。
此外，重慶、北京、天津、上海、江蘇等24個地區還出台支持汽車置換更新的政策措施（賣舊買新），置換更新最多可享1.8萬元的補貼。
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