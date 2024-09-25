德勤發布最新報告指出，香港新股集資額今年第三季度排名躍升至全球第四位。在美的（0300）作為今年全球第二大集資新股上市後，香港在今年首三季的總集資額達到509億元，較去年同期增長107%；新股數量也略微上升至45隻。

德勤數據顯示，香港前三季度集資額排名僅次於納斯達克、紐約證券交易所和印度國家證券交易所。納斯達克在第三季度表現出色，共有87隻新股集資1129億元，主要受益於一間冷藏物流公司的上市，該項目為今年全球最大型新股。紐約證券交易所則以35隻新股籌集920億元位居第二，而印度國家證券交易所則以195隻新股和696億元的融資額名列第三。

歐振興指出，香港市場的未來表現仍受到多重因素的影響，包括美聯儲是否再次減息、美國總統大選結果、中國經濟走勢、及中國經濟政策刺激等。若今年內美聯儲再次減息，而其他主要因素例如中國經濟數據在中國央行最近推出經濟刺激措施後能夠有更強勁的表現，將會有助更多流動性、資金流入，並有助增加大型和超大型新股的數量。這些大型和超大型新股包括內地監管機構鼓勵來港上市的內地龍頭企業，令到香港能夠在今年全年穩守全球新股市場排名的前四位。

另外，德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合夥人紀文和表示，料今年內難有大型新股在A股市場上市，今年前三季度A股市場整體受政策影響較去年同期顯著放緩。他表示，在今年前三季度，預期內地將有 70 隻新股上市融資 480 億元人民幣，新股數量按年減少73%，而融資總額按年減少85%。

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