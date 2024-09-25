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星展：香港與內地地產貸款對其信貸質素沒有重大影響

近期市場關注本地地產商的信貸質素，星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示在最近三、四年，他們管理香港與內地地產相關風險敞口十分穩健，不見有重大影響。該行在應對經濟放緩表現出很強的韌性，特別關注香港與內地地產市場問題，該行不良貸款率是業內最低之一。

龐華毅指，該行企業貸款多年來展現強大韌性，中小企業亦相當強韌。雖然在消費貸款質素開始惡化，特別是信用卡和無抵押貸款，惟仍在風險承受框架以內，該行在問題較大的部分消除風險，繼續預期今年不良貸款率會是業內最低之一。

美國聯儲局本月減息後，中國人民銀行隨即推出大規模寬鬆措施，星展集團行政總裁高博德（Piyush Gupta）指，美國減息對許多新興市場，包括中國內地和香港非常有幫助，過去兩年美國為處於通脹提高利率、保持緊縮貨幣政策，即使通脹在不少市場並非問題，也要跟隨加息。 因此美國減息讓亞洲地區有機會寬鬆貨幣政策，如同昨日人行推出措施。另一方面，他指在高利率時期，銀行會擔心信用品質會在什麼階段開始大幅惡化，而現在隨利率下降，貨幣政策市場更加寬鬆，會給銀行更多緩衝空間。他認為美國經濟可以軟着陸，有利亞洲的出口，繼續成為亞洲地區的合理增長引擎。

星展集團在10年以來再次在香港舉行董事會會議，集團主席佘林發表示，香港與中國內地貢獻其盈利30%，為集團第二大利潤來源。來港舉行董事會可讓他們實地了解香港市場，而非只通過新聞。他們在大灣區亦相當活躍，董事會將在周末前往深圳。龐華毅補充，今年以來每月約有500至600個個人財富管理新開帳戶、約700個中小企新開帳戶，主要來自大灣區，顯示即使在經濟放緩下，持續有個人和企業通過香港多元化配置到東南亞的需求。

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