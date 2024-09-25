由 9 月 20 日起，信和集團 8 大商場將會舉辦「國慶 75 周年同賀賞」活動，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場設置了 75 隻萌爆熊貓現身於商場的不同角落，而在屯門市廣場 及奧海城的商場中庭，更有兩隻 7.5 米高巨型毛毛充氣熊貓供客人打卡留影。

此外， 10 月 1 日起至 10 月 6 日期間，信和集團商場特別推出總值超過 750 萬元的消費禮遇。S⁺ REWARD 會員於集團旗下 8 大商場即日以電子貨幣消費滿指定金額，並成功於禮賓處登記點數，即可換領不同獎賞。消費滿 750元 或 以上，即可換領 100元 S 現金券一張；於屯門市廣場、奧海城及荃新天地消費滿 10,000 元或以上，即送海洋公園門票一張；消費滿 50,000 元或以上，更可獲香港富麗敦海洋公園酒店熊貓主題客房住宿一晚及海洋公園門票兩張。而活動期間更推出超過 750 份精選禮品，S⁺ REWARD 會員由 9 月 30 日起可以優惠點數 75 點換領，當中包括小家電、美容產品及運動用品等。

由 9 月 24 日至 10 月 31 日期間，8 大商場超過 100 個獨家購物及餐飲優惠低至 75 折，指定商品及美食可以優惠價 75元 購買或享用，香港富麗敦海洋公園酒店指定客房及餐飲在指定日子亦有 75 折禮遇，而在中港城、尖沙咀中心及帝國中心、朗 壹廣場消費滿指定金額，即可換領指定禮品或商戶現金券。

為歡迎旅客來港，信和集團商場亦為旅客特別推出旅客消費獎賞，旅客免費登記成為 S⁺ REWARD 會員，於 8 大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心及帝 國中心、黃金海岸商場、藍灣廣場及信和廣場，旅客只要前往禮賓處出示有效旅遊證件及 S⁺ REWARD 會員號碼，即可以獲贈價值 520元迎新禮券一套。旅客亦可透過屯門市廣場微信小程序換領商戶電子優惠券。

而旅客在屯門市廣場消費滿 800元 或以上，即可換領屯門市廣場 S 現金券一張或熊貓禮品一份，禮品有限，送完即止；消費滿 2,000 元或以上，可換領智利 Vina Maipo 紅酒一枝或 屯門市廣場 50元 S 現金券一張；消費滿 5,000 元或以上，即可換領 Canvas 精選護膚禮品一份或屯門市廣場 200 元 S 現金券一套。