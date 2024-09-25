上述公眾諮詢於2023年11月27日至2024年1月26日進行，財庫局共收到9份來自社會各界的意見書，包括商會、專業團體及公營機構等。該局 已向立法會財經事務委員會簡介了立法建議，諮詢了公司法改革常務委員會，並舉辦業界簡介會，向7個團體代表講解立法建議。

財庫局經考慮收到的意見後，擬備了最新的立法建議，包括容許香港成立的上市及非上市公司，選擇以默示同意機制透過網站發布公司通訊，即 如公司的章程細則載有 條文容許公司透過網站發布公司通訊，公司毋須向每名股東事先徵求同意，便可以此方式發布通訊。

如上市公司採用默示同意機制 透過網站發布公司通訊， 有關公司每次在網站上載通訊時，毋須另行向股東發出通知。如非上市公司採用默示同意機制透過網站發布公司通訊，有關公司須事先取得個別股東的一次性明確同意，才可免卻另行通知的要求。

保障股東權益方面，最新立法建議，有意採用默示同意機制的上市公司及非上市公司均須向每名股東發出首次通知，告知他們公司將在網站以電子方式發布公司通訊的有關安排。有需要的股東可要求公司免費提供公司通訊的電子版本，安排與現行索取印刷本相同。

財庫局計劃於今年內提交立法會審議草案，期望社會各界繼續支持推展此項立法建議。公司註冊處在修訂條例草案通過後，會發出良好作業模式指引，為默示同意機制 提供資訊及指引，以協助建議順利落實。

其他報道

人行在港發行250億元人幣6個月期票據 利率1.55%

SAP、經銷商Carahsoft等涉串謀定價 遭美國調查

野村據報因涉嫌操縱債市 面臨日本監管機構處罰

星展：香港與內地地產貸款對其信貸質素沒有重大影響

德勤維持香港新股全年集資額600至800億元預測 料排名保持全球前四

內地汽車以舊換新平台補貼申請累計批出金額近110億人幣

ZA Bank推外幣兌換定存 年利率最高可達20%

華僑銀行與泓富完成全港首筆房地產業綠色及轉型貸款

【有片：埋身擊】港股有機會挑戰全年高位 應趁回吐後低位買入

萬星控股盈喜 料全年轉賺最多1800萬

百勝中國：自建供應鏈中心竣工並投入營運

半日沽空金額增6% 恒生中國企業沽空增32%

恒指半日升幅收窄至381點 成交1510億 北水續流出

俄羅斯擬立法禁止宣傳不生孩子

名創優品昨股價曾插四成 公司斥979萬元回購

渣打：中國需要積極財策 料再有更多減息降準 維持經濟增4.8%

滬指穩守2900點 半日升逾1.7% 深證成指、創板指飈逾2%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日