文章日期：2024年9月25日 15:29
內媒報道，根據美國國會官網，美國《生物安全法》在最新的修正案中，已將藥明生物（2269）剔出，惟藥明康德（2359）、華大基因、華大智造及其子公司Complete Genomics，仍然在名單之內。
草案同時擬易名為《禁止外國獲取美國基因信息法》，並將進一步聚焦人類數據相關業務。藥明生物對消息暫無回應。
藥明生物最新報13.32元，升3.58%，最多曾升10.4%，高見14.2元。
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