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瑞穗：對人民幣見7以下持謹慎態度 刺激方案往績或削樂觀情緒

人民幣今早升值曾穿7元關，瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，內地推出多項刺激經濟措施提高市場風險情緒，但對人民幣進一步持續升值至7以下持謹慎態度。

報告指，市場憧憬刺激經濟措施推動全球需求復蘇，商品貨幣因而表現優異，美元指數跌破100.3水平，加上預期聯儲局減息較其他央行多，美元進一步跌穿100關口的風險加大。

報告指，在美元拋售的推動下，一系列刺激措施暫時提振了中國增長預期，抵消中美利差擴大的負面影響。今早離岸人民幣曾觸及6.9951，報告認為，主要是受情緒驅動，因為大規模的經濟刺激計劃提振對中國經濟增長的預期，降低未達到5%左右的年度增長目標的風險。

報告稱，中國增長預期的轉變抵消人行大幅減息20個基點後中美利差擴大的負面影響。不過，該行對人民幣進一步持續升值至7以下持謹慎態度。

誠然，人行的刺激計劃對中國經濟增長來說是一個積極消息，因為中國當局終於採取了措施解決高實際利率、房地產低迷和股市低迷等問題，這些問題削弱了消費者信心並抑制了投資。

然而，過去與刺激方案效果相關的失望可能會削弱人民幣市場的樂觀情緒。事實上，如果中國數據沒有出現有意義的改善，這種對中國復蘇的樂觀情緒應該是短暫的。

誠然，中國房地產低迷和增長乏力與悲觀的社會規範、人口結構和監管收緊等結構性問題有關。僅靠大規模刺激方案不太可能解決這些問題。從利差角度來看，央行更大幅度的減息抵消了聯儲局大幅寬鬆的支撐，而當樂觀情緒消退時，持續存在的中美利差將重新打壓人民幣匯率。

最後，美國大選亦將為中美緊張局勢帶來不確定性，而貿易衝突的潛在捲土重來可能會帶來人民幣的貶值預期。最後，如有必要，人行可以介入減緩人民幣升值步伐，使用一系列可用工具，例如人民幣中間價指導和削減20%的外匯遠期風險溢價要求。

畢竟，出口商之間的外匯結算流量可能被高估，因為行長潘功勝指出，約50%的貿易企業是基於外匯中性政策對冲外匯敞口。

 

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