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升幅收窄 恒指收市升128點 成交2548億 30個月最多

美股隔晚再創新高，今早港股亦跟隨高開並創近4個月高，不過，市場對內地政策效力保持觀望，股市升幅收窄，科指一度倒跌，收市重回其上，齊齊以大陰燭收市，恒指波幅見半年高，大市成交再增，見30個月最多，當時內地救市及中概股問題取得進展。北水今日續流出。外圍方面，上證綜指2900點得而復失，美期、亞、歐主要股指大多下跌。離岸人民幣今早升值曾穿7，美元指數亦逼近100，商品方面，金屬價格普遍上升，銅升2.5%，油價則下跌。

大市成交升至2548億元，較上日增加5.13%，是2022年3月17日後最多。資料顯示，於當日前(即3月16日)國務院金融穩定發展委員會舉行會議，研究經濟形勢和資本市場問題，包括房企風險、中概股、平台公司整改、香港市場穩定等。會議要求「切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對。消息推動當日中港兩地股市和人民幣隨即勁升，中國國債轉漲。另外，當時亦包括中美雙方監管機構對中概股問題取得積極進展，正致力于形成具體合作方案。

恒指今早高開591點，高位升591點，低位升72點，高低波幅520點，是3月12日後收市新高，當日報541.42點。上升股份比例為34.95%，下跌為29.92%，無升跌為35.11%。

恒指收市升128點或0.68%，報19129點，大市成交金額2548億元，較上日增加5.13%，是2022年3月17日3009.59億元成交後最多；國指升51點或0.76%，報6765點。恒生科技指數收報3924點，升0.23%。

藍籌股成交金額1404.97億元，佔大市成交55.14%；科指成份股成交金額730.6億元，佔大市成交28.67%；國指成份股成交金額1213.34億元，佔大市成交47.61%。

24隻雙櫃台股，總成交2.35億元人民幣，相當於約2.61億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.93%，至123.63億元，佔大市成交4.85%。牛熊證成交金額64.35億元，減少18.51%；窩輪成交金額59.28億元，減少8.33%。

藍籌48隻升，34隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升5.65%，收報3.55元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.07%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報11元，升5.97%；跌幅最大的是小米（1810）創52周高，見21.85元，收報20.55元，跌3.07%。

恒指10天線(17944.88點)升穿100天線(17915.1點)。科指10天線(3633.37點)升穿250天線(3621.2點)。

北水南下合計淨流出53.8億元，較上日增加24.87%，連續第2日流出，累計流出-96.88億元。北水本月累計流入265.21億元，按月減少36.67%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多3.12%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為4.14%。高見19592.43點，是5月20日19706.12點後最高。收市報19129.1點，是5月22日後收市新高，當日報19195.6點。連升2日，累計升881.99點，對上一次連升2日是9月13日。第1日陰燭。

科指曾升最多3.78%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為5.91%。高見4063.51點，是5月21日4087.81點後最高。收市報3924.45點，是5月22日後收市新高，當日報3992.59點。連升2日，累計升226.18點，對上一次連升2日是9月11日。第1日陰燭。

國指曾升最多3.43%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為5.21%。高見6944.8點，是5月20日6986.2點後最高。收市報6765.6點，是5月22日後收市新高，當日報6817.68點。連升9日，累計升783.05點，對上一次連升9日是2018年1月10日。第1日陰燭。

午後消息股表現

藥明生物（2269）獲剔出美國《生物安全法》草案名單 曾升逾一成。收報13.4元，升4.2%。

藥明康德（2359）等仍然在名單之內。收報40.8元，跌2.28%。

華僑銀行與泓富（0808）完成全港首筆房地產業綠色及轉型貸款。收報1.34元，跌0.74%。

萬星控股（8093）盈喜 料全年轉賺最多1800萬。收報0.078元，無升跌。

百勝中國（9987）：自建供應鏈中心竣工並投入營運。收報295.8元，跌1.27%。

今早及隔晚消息股表現

富力（2777）旗下兆晞清盤呈請聆訊押後至明年3月。收報0.85元，跌2.3%。

傳匯控（0005）考慮任命公司史上首位女性CFO。創52周高，見70.7元，收報69.9元，跌0.29%。

碧服（6098）31億售珠海萬達約1.49%股權。收報4.69元，跌0.21%。

美團（3690）發行共25億美元優先票據。創52周高，見148元，收報141.3元，升1.07%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太資源（1104）收報0.99元，升1.02%。

恆和集團（0513）收報0.182元，無升跌。

鱷魚恤（0122）見52周低0.081元，收報0.09元，升2.27%。

盈健醫療（1419）收報0.85元，跌2.3%。

國際娛樂（1009）收報0.86元，跌8.51%。

玖龍紙業（2689）收報3.14元，跌5.99%。

新世界百貨中國（0825）收報0.248元，跌2.75%。

新創建集團（0659）創52周高，見7.87元，收報7.65元，升2.14%。

新興印刷（1975）收報0.29元，無升跌。

聯合醫務（0722）收報0.465元，無升跌。

大健康國際（2211）收報0.071元，無升跌。

長和（0001）：若英國電訊業務落實合併，3英國將償還175億元不變。創52周高，見45.15元，收報44.6元，升1.25%。

英皇鐘錶珠寶（0887）簽中環新旗艦店租約，5年租金9120萬元。收報0.167元，升1.21%。

世茂服務（0873）2.5億人幣售環保公司，料錄虧損6.11億。收報0.7元，無升跌。

瑞士Avolta向新創建（0659）收購免稅店業務Free Duty全部股權。創52周高，見7.87元，收報7.65元，升2.14%。

和黃醫藥（0013）：合作伙伴武田取得日本批准產銷直腸癌藥FRUZAQLA。收報27.7元，升3.94%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合金碧坊活化項目獲60份提案申請，10月通知獲選者。收報2.55元，跌0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.02元，收報62.76元，升1.16%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1920元，收報1913元，升1.16%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見6.92元，收報6.79元，升3.98%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15元，收報14.9元，無升跌；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見107元，收報105.7元，升2.72%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.73元，收報2.73元，升7.06%；騰訊控股（80700）創上市新高，見377元，收報363.8元，升0.33%；小米集團-W（81810）創上市新高，見19.6元，收報18.48元，跌3.65%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1920元，收報1913元，升1.16%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1094.45元，收報1093.45元，跌0%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.5元，收報1070.45元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.06元，收報8.06元，升1.13%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.5元，收報18.5元，升0.27%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.25元，收報18.25元，升0.27%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.745元，收報5.585元，跌0.71%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.3元，收報54.3元，升0.18%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見56.58元，收報56.54元，升0.82%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39.5元，收報39.5元，升1.28%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.68元，收報1.61元，跌1.23%；一脈陽光（2522）創上市新高，見29.9元，收報29.5元，升2.25%；方舟雲康（6086）創上市新高，見7.26元，收報6.76元，升5.79%；廣聯科技（2531）創上市新高，見15元，收報14.9元，升4.78%；美的（0300）創上市新高，見75.8元，收報70.7元，升0.78%；騰訊（0700）創52周高，見418元，收報405.4元，升0.8%；阿里巴巴（9988）創52周高，見95元，收報91.3元，跌0.76%；美團（3690）創52周高，見148元，收報141.3元，升1.07%；新城發展（1030）創52周高，見1.76元，收報1.64元，跌1.8%；小米（1810）創52周高，見21.85元，收報20.55元，跌3.07%；吉利（0175）創52周高，見10.98元，收報10.52元，跌0.75%；中國再保險（1508）創52周高，見0.75元，收報0.75元，升5.63%；中國人壽（2628）創52周高，見13.76元，收報13.32元，升2.15%；中國太平（0966）創52周高，見11.58元，收報11.1元，升2.97%；中國太保（2601）創52周高，見25.2元，收報24.2元，升1.26%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見95元，收報91.3元，跌0.76%；騰訊（0700）創52周高，見418元，收報405.4元，升0.8%；美團（3690）創52周高，見148元，收報141.3元，升1.07%；小米（1810）創52周高，見21.85元，收報20.55元，跌3.07%；長和（0001）創52周高，見45.15元，收報44.6元，升1.25%；吉利（0175）創52周高，見10.98元，收報10.52元，跌0.75%；中電（0002）創52周高，見73.2元，收報71.45元，跌0.07%；中國人壽（2628）創52周高，見13.76元，收報13.32元，升2.15%；萬洲（0288）創52周高，見6.24元，收報6.12元，跌0.16%；匯控（0005）創52周高，見70.7元，收報69.9元，跌0.29%；建行（0939）創52周高，見6.16元，收報6.05元，升2.02%；農業銀行（1288）創52周高，見4.03元，收報3.92元，升1.82%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，利寶閣（1869）低見0.145元，收報0.145元，跌7.05%；天利控股集團（0117）低見0.209元，收報0.209元，跌5.43%；敏捷控股（0186）低見0.11元，收報0.11元，跌8.33%；神話世界（0582）低見0.19元，收報0.192元，跌11.11%；高山企業（0616）低見0.094元，收報0.097元，跌3%；中國唐商（0674）低見0.057元，收報0.062元，升3.33%；連達科技控股（0889）低見0.225元，收報0.25元，升2.04%；偉俊集團控股（1013）低見0.085元，收報0.089元，跌1.11%；INFINITY L&T（1442）低見0.221元，收報0.24元，升0.84%；翼辰實業（1596）低見1.96元，收報2.07元，跌2.82%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.081元，收報0.09元，升2.27%；國際商業結算（0147）低見0.031元，收報0.034元，跌2.86%；新時代能源（0166）低見0.037元，收報0.04元，跌4.76%；銀建國際（0171）低見0.09元，收報0.091元，跌6.19%；博富臨置業（0225）低見4.85元，收報4.86元，跌2.21%；中能控股（0228）低見0.065元，收報0.069元，升1.47%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；思派健康（0314）低見5.44元，收報5.46元，跌1.62%；黛麗斯國際（0333）低見0.231元，收報0.248元，跌2.75%；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.87元，跌2.25%。

異動股

上升異動股，包括，寶聯控股（8201）收報0.07元，升55.56%；華音國際控股（0989）收報0.036元，升50%；勝利管道（1080）收報0.034元，升41.67%；中旭未來（9890）收報6.99元，升38.14%；毅德國際（1396）收報0.39元，升36.04%；京基金融國際（1468）收報0.59元，升29.67%；先機企業集團（0176）收報0.023元，升27.78%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.033元，升26.92%；浙江永安（8211）收報0.038元，升26.67%；潤邁德－Ｂ（2297）收報0.212元，升26.19%。

下跌異動股，包括，鄺文記（8023）見52周低0.31元，收報0.34元，跌

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