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新創建申請易名為周大福創建

新創建（0659）執行董事兼聯席行政總裁鄭志明今日在集團業績會上宣布，今日董事會通過申請將公司改名為周大福創建。他說，是次公司改名，體現整體股權架構更加完整，緊扣周大福集團整體未來方向，冀將來多些協調及協同效應。