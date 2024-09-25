集團指，加上中期普通股息每股0.3元，2024財政年度的普通股息總額將為每股0.65 元，較2023財政年度普通股息總額每股0.61元增加7%。連同與中期普通股息同時派發的一次性特別股息每股1.79元，2024財政年度的股息總額將顯著提升至每股2.44 元。

集團指，2024財政年度香港業務貢獻應佔經營溢利59%，而來自內地的應佔經營溢利為39%。2024財年由於經營業務產生強勁的經常性現金流，經調整 EBITDA 按年增長 24%至72.405 億元。

截至224財年末，集團的可動用流動資金總額約268億元，其中包括現金及銀行結存約 148億元及備用已承諾銀行信貸額約120億元。

為積極的財務管理舒緩了利率高企及人民幣貶值的壓力。集團策略性地進一步將其債務總額中人民幣債務比例提高至60%。全年平均借貸成本控制在年利率4.7%。

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