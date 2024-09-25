飛豬與香港旅發局將於今晚舉行「飛豬超級香港盛事季」的首場直播活動，雙方還在直播間推出多重可疊加使用的優惠，折上折最高可達600元；特惠產品五星級酒店低至五折；免費送境內往返香港及香港往返境外千張機票。

香港旅發局中國內地總監魯昭儀表示，期待與飛豬攜手合作，借助飛豬全域生態資源、阿里巴巴體系的精準渠道和整合營銷優勢，共同推廣香港特色盛事活動和發掘香港特色文旅體驗，刺激更多內地旅客訪港消費，提升旅客體驗。

飛豬全球遊市場行銷總經理鄭重表示，香港不僅是世界級的「必打卡目的地」，更是世界級的「多次打卡目的地」，通過與旅發局的合作，希望把特色香港盛事活動和特色體驗深入融合到旅遊產品中，為消費者創造多樣化、打動人心的優質體驗。

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