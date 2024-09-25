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阿里巴巴旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券 促內地客訪港及消費

阿里巴巴（9988）旗下線上綜合旅遊平台飛豬與香港旅遊發展局宣布，合作推出「飛豬超級香港盛事季」，促進內地客訪港及留港消費。自即日起，活動於飛豬app上架，將發放總額超過億元（人民幣，下同）的優惠券，覆蓋香港往返機票、品質酒店、知名景點及樂園，以及度假設施和服務，持續至12月31日，以預定香港酒店為例，內地旅客最多可以通過活動獲得200元的酒店優惠券。

飛豬與香港旅發局將於今晚舉行「飛豬超級香港盛事季」的首場直播活動，雙方還在直播間推出多重可疊加使用的優惠，折上折最高可達600元；特惠產品五星級酒店低至五折；免費送境內往返香港及香港往返境外千張機票。

香港旅發局中國內地總監魯昭儀表示，期待與飛豬攜手合作，借助飛豬全域生態資源、阿里巴巴體系的精準渠道和整合營銷優勢，共同推廣香港特色盛事活動和發掘香港特色文旅體驗，刺激更多內地旅客訪港消費，提升旅客體驗。

飛豬全球遊市場行銷總經理鄭重表示，香港不僅是世界級的「必打卡目的地」，更是世界級的「多次打卡目的地」，通過與旅發局的合作，希望把特色香港盛事活動和特色體驗深入融合到旅遊產品中，為消費者創造多樣化、打動人心的優質體驗。

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