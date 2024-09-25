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他又說，做任何事情均有興趣，最重要是幫到屋企手，又謂集團主席即他父親鄭家纯怎安排各人職務，著記者問他父親。

但他說，若父親有要求做的，他「無得唔答應」，最重要是幫助到公司及股東。他強調，家庭成員之間在聚會不時碰面、分享及溝通，不覺大家溝通上有問題。至於對於父親在工作上的分配及安排，他明言：「老竇絕對公正」。

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至於新創建另一聯席行政總裁何智恒同時兼任周大福企業高職，何智恒表示，舆新創建的團隊合作無間，管理層會做好公司，至於他同時兼任兩間公司有否多一份工資幫補，他指：「私人問題唔答」。

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