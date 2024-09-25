在今日新創建（0659）的業績發布會上，該集團聯席行政總裁兼執行董事鄭志明回應企業管治提問時表示，但凡關於同系新世界發展（0017）的新聞及變動，著記者在24小時後於新世界發布業績時再跟進，「等24小時水落石出」。他又強調，他們幾間公司均獨立上市及有清晰分工，所有職能安排清晰，強調自己也是打工，是「打工仔」。他說：「我做得唔好，換人好正常，做好件事很重要，要為公司及股東著想。」
相關新聞：新世界據報考慮撤換行政總裁鄭志剛 首席營運官馬紹祥接任 發言人未回覆
他又說，做任何事情均有興趣，最重要是幫到屋企手，又謂集團主席即他父親鄭家纯怎安排各人職務，著記者問他父親。
但他說，若父親有要求做的，他「無得唔答應」，最重要是幫助到公司及股東。他強調，家庭成員之間在聚會不時碰面、分享及溝通，不覺大家溝通上有問題。至於對於父親在工作上的分配及安排，他明言：「老竇絕對公正」。
至於新創建另一聯席行政總裁何智恒同時兼任周大福企業高職，何智恒表示，舆新創建的團隊合作無間，管理層會做好公司，至於他同時兼任兩間公司有否多一份工資幫補，他指：「私人問題唔答」。
其他報道
中國星巴克︱網傳瑞幸咖啡攻港 招聘廣告高薪請人 曾聯乘茅台推「醬香拿鐵」爆紅
財庫局正草擬無紙化方式通訊建議修訂條例草案 冀年內提交立法會