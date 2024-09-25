七牛雲主要股東中，阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國入股3610.14萬股，佔17.69%；雲鋒基金旗下Magic Logistics亦持股2538.19萬股，佔12.44%。

業績方面，七牛雲於2021年、2022年及2023年的收益分別是14.71億元（人民幣，下同）、11.47億元及13.34億元；年內虧損則錄得2.2億元、2.13億元及3.24億元；經調整淨虧損為1.06億元、1.19億元及1.16億元。另外，截至今年3月底止3個月，期內收益錄得3.42億元，虧損1.48億元，而經調整淨虧損為2424.1萬元。

另外，招股書顯示，七牛雲2021年2月曾嘗試在美上市，後於2022年9月擱置計劃。

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