moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

七牛雲通過上市聆訊 阿里旗下淘寶有份持股

内地音視頻服務提供商七牛智能科技（下稱七牛雲）昨晚通過港交所（0388）上市聆訊，聯席保薦人為申萬宏源香港、交銀國際。該公司於今年6月17日已通過中證監境外發行上市備案，擬發行不超過2.35億普通股。

七牛雲主要股東中，阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國入股3610.14萬股，佔17.69%；雲鋒基金旗下Magic Logistics亦持股2538.19萬股，佔12.44%。

業績方面，七牛雲於2021年、2022年及2023年的收益分別是14.71億元（人民幣，下同）、11.47億元及13.34億元；年內虧損則錄得2.2億元、2.13億元及3.24億元；經調整淨虧損為1.06億元、1.19億元及1.16億元。另外，截至今年3月底止3個月，期內收益錄得3.42億元，虧損1.48億元，而經調整淨虧損為2424.1萬元。

另外，招股書顯示，七牛雲2021年2月曾嘗試在美上市，後於2022年9月擱置計劃。

其他報道

鄭志明：自己若做得唔好換人好正常 老竇絕對公正 新世界傳聞「等24小時水落石出」

飲券

阿里巴巴旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券 促內地客訪港及消費

大快活下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元 只供外賣可WhatsApp訂購

中國星巴克︱網傳瑞幸咖啡攻港 招聘廣告高薪請人 曾聯乘茅台推「醬香拿鐵」爆紅

新創建全年多賺44% 末期息增13%至0.35元

Prosus據報已全數減持攜程股份

全日沽空金額減1% 盈富沽空減35% 上日街貨半年最多

新創建申請易名為周大福創建

升幅收窄 恒指收市升128點 成交2548億 30個月最多

新世界據報考慮撤換行政總裁鄭志剛 首席營運官馬紹祥接任 發言人未回覆

ZA Bank 推全新外幣兌換定存 年利率高達20厘

加拿大考慮禁止在電動車中使用中國製造的軟件

藥明生物獲剔出美國《生物安全法》草案名單 曾升逾一成

瑞穗：對人民幣見7以下持謹慎態度 刺激方案往績或削樂觀情緒