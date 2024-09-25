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鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心

新創建（0659）今日公布24年6月底止年度業績，集團聯席行政總裁兼執行董事鄭志明表示，他們仍會聚焦公路、保險及建築多項主業，過往集中中港投資，但是他亦說，會留意有甚麼比較「火」的產業，如人工智能或數據中心等，他們也會接觸。至於會否向海外物色項目，另一聯席行政總裁何智恒指出，他們其實在意大利有投資光伏業務，此前出售的飛機租賃業務也在海外的，所以業務並無限制地域。

隨著新創建部署改名周大福創建，鄭志明稱，將來凡集團有用「新創建」品牌的附屬公司，均會隨之改名，並統一新名稱，這非完全嶄新做法。何智恒補充，旗下企業改名與否，也要看企業本身是否有自己品牌而定。

至於新創建或將來周大福創建會否仿效其他財團到海外上市，鄭志明謂：「第一次畀人問」，但是他謂並無這個計劃，但是或多或少不時留意一些海外項目。隨著新創建旗下周大福人壽壯大，對於將來會否獨立上市，他則謂將來甚麼都有可能。他形容，周大福人壽是較大的金融平台，他們會加緊布局，給予更多選擇及服務予客戶，藉此壯大保險平台。

另一重點業務之一的建築業務方面，何智恒指出，因應住宅及商業地產比較疲弱，因此集團亦已經承接多了政府工程，政府及公營工程佔比更由去年的32%，提高至今年度佔比48%，手上合約按年增加三倍。隨著他們向周大福代理人購新昌亞仕達後，將有利他們承接更多設計及建造項目。除此之外，他們過往曾經不時收購規模較細的建築公司或持牌公司，但是會否再有新的大型收購，暫時集團未有考慮。鄭志明補充，建築業務並不依賴地產行業，反而他們著重做更多醫院等講究專業的項目。

至於新創建旗下投資的港怡醫院，他指出，一般需時5至7年培育業務發展，加上其在中環設有衛星診所及令服務到位，因此業務及EBITDA均見提升。至於將來會否尋求空間壯大設施管理業務，他指，該業務表現穩定，將來有否購併，會在適時公布。

至於公眾持股量不足方面，集團執行董事兼首席財務總監林戰指出，在母公司周大福企業完成全面收購新創建時，公眾持股降至22.2%，其後經過以股代息安排後公眾持股量已增至23.8%，但是仍與恢復公眾持股水平相差1.2個百分點。他們已經獲聯交所豁免至今年12月31日，並正考慮不同方案中，有信心會達到這個公眾持股水平，他們會視乎市場情況採取適當行動。

在今日記者會上，鄭志明的幽默本色盡顯，當記者提問時到將來周企及新創建決策方面，他將問題交給何智恒時笑說：「幫記者問」，在記者會開始前，他更指今日會場「多咗嘢食，大家輕鬆啲」，為緊張的業績發布會搞搞氣氛。