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戶戶送10月1日推FUN享口福計劃 目標籌款70萬元助長者添膳食

戶戶送表示，適逢10月1日為聯合國指定的國際老年人日，戶戶送將於當日開始以長者作爲「FUN 享口福」的計劃服務對象，協助長者應對本港糧食不足問題，目標於未來12個月籌集70萬元，並連同去年善款的餘額，為長者提供逾3.2萬份膳食。

戶戶送總結去年10月與聖雅各福群會CharityToday合作推出「FUN 享口福」計劃，透過應用程式及網站共為計劃籌得逾70萬港元。目前，計劃當中超過20萬港元的款項已撥作為本地少數族裔家庭提供膳食支援之用，為來自137個家庭超過600位少數族裔人士提供接近5,500份膳食，助他們應對糧食不足的問題。

並且為響應政府《香港智慧城市藍圖》中的願景，戶戶送推出「樂齡數碼共融計劃」，致力助「老友記」學習於日常生活中的數碼科技應用。 「樂齡數碼共融計劃」於暑假期間舉辦的首兩個工作坊成功吸引超過四十位長者出席。

戶戶送香港區總經理Nick Price指出，隨着市場環境變化，會繼續全力支持餐廳夥伴，藉平台數據及分析，協助了解市場趨勢，以研發出迎合本地客戶口味的餐牌及菜式。

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