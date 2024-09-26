moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

道指、標指創新高後倒跌 道指跌293點 金龍指數跌2.8%

美債息上升，美2年期10年期債息差續正數，創27個月高，金龍指數下跌，道指、標指創新高後倒跌，納指上升創兩個月高。投資者在考慮聯儲局的減息路徑並消化房地產市場數據。聯儲局理事Kugler認為如果通脹繼續如預期放緩，進一步減息是合適的。OpenAI據悉考慮轉型為營利性公司，首席技術官將離職。得益於人工智能算力的強勁需求，美光科技上季收入按年大增近一倍，本季收入和利潤展望也均超過分析師預期。美光股價收市後時段飈升約14%。

道瓊斯工業平均指數收跌293點，跌幅0.7%，報41914點。標普500指數收跌10點，跌幅0.19%，報5722點。納斯達克綜合指數收漲7點，或0.05%，報18082點。

Amgen跌5.46%，報312.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累118點，而Salesforce升1.35%，報274.09元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.37元，跌0.43%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.49元，跌0.49%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.53元，跌0.73%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報568.31元，升0.88%，英偉達(美：NVDA)收市報123.51元，升2.18%，微軟(美：MSFT)收市報432.11元，升0.68%，Tesla (美：TSLA)收市報257.02元，升1.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報519點。德國DAX指數收跌0.42%，報18918點；法國CAC 40指數跌0.51%，報7565點；英國富時100指數收跌0.17%，報8268點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.81%，報6276點。

美國2年期債息曾升最多0.72%，高見3.5633厘，是9月24日3.6137厘後最高。收市升0.6%，報3.5592厘，是9月23日後收市新高，當日報3.5866厘。

美國10年期債息曾升最多1.68%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見3.7906厘，是9月24日3.8077厘後最高。收市升1.52%，報3.7849厘，是9月3日後收市新高，當日報3.831厘。

美2年期10年期債息差續為正數，高見23.585點，是2022年6月9日25.237點後最高。收市報22.364點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644點。連升6日，累計升18.497點，對上一次連升6日是2023年12月25日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至83.447基點，是5月30日79.364基點後最窄。收市報83.757基點，是5月29日後收市最窄，當日報80.804基點。

金龍指數曾跌最多3.59%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見6226.37點，是9月24日6134.47點後最低。收市報6276.82點，是9月23日後收市新低，當日報5917.72點。

道指曾高見42299.64點，創上市新高，及跌最多0.83%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見41859.73點，是9月19日41832.09點後最低。收市報41914.75點，是9月18日後收市新低，當日報41503.1點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月18日。

標指曾高見5741.03點，創上市新高，及曾跌最多0.36%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.69%。低見5712.06點，是9月24日5698.99點後最低。今日收市報5722.26點，是9月23日後收市新低，當日報5718.57點。第1日陰燭。

納指曾升最多0.45%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為0.65%。高見18155.04點，是7月17日18223.24點後最高。收市報18082.21點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升3日，累計升133.89點，對上一次連升3日是9月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月10日。

 

其他報道

北水增持盈富 減持農行