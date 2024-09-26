道瓊斯工業平均指數收跌293點，跌幅0.7%，報41914點。標普500指數收跌10點，跌幅0.19%，報5722點。納斯達克綜合指數收漲7點，或0.05%，報18082點。

Amgen跌5.46%，報312.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累118點，而Salesforce升1.35%，報274.09元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.37元，跌0.43%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.49元，跌0.49%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.53元，跌0.73%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報568.31元，升0.88%，英偉達(美：NVDA)收市報123.51元，升2.18%，微軟(美：MSFT)收市報432.11元，升0.68%，Tesla (美：TSLA)收市報257.02元，升1.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報519點。德國DAX指數收跌0.42%，報18918點；法國CAC 40指數跌0.51%，報7565點；英國富時100指數收跌0.17%，報8268點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.81%，報6276點。

美國2年期債息曾升最多0.72%，高見3.5633厘，是9月24日3.6137厘後最高。收市升0.6%，報3.5592厘，是9月23日後收市新高，當日報3.5866厘。

美國10年期債息曾升最多1.68%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見3.7906厘，是9月24日3.8077厘後最高。收市升1.52%，報3.7849厘，是9月3日後收市新高，當日報3.831厘。

美2年期10年期債息差續為正數，高見23.585點，是2022年6月9日25.237點後最高。收市報22.364點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644點。連升6日，累計升18.497點，對上一次連升6日是2023年12月25日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至83.447基點，是5月30日79.364基點後最窄。收市報83.757基點，是5月29日後收市最窄，當日報80.804基點。

金龍指數曾跌最多3.59%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見6226.37點，是9月24日6134.47點後最低。收市報6276.82點，是9月23日後收市新低，當日報5917.72點。

道指曾高見42299.64點，創上市新高，及跌最多0.83%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見41859.73點，是9月19日41832.09點後最低。收市報41914.75點，是9月18日後收市新低，當日報41503.1點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月18日。

標指曾高見5741.03點，創上市新高，及曾跌最多0.36%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.69%。低見5712.06點，是9月24日5698.99點後最低。今日收市報5722.26點，是9月23日後收市新低，當日報5718.57點。第1日陰燭。

納指曾升最多0.45%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為0.65%。高見18155.04點，是7月17日18223.24點後最高。收市報18082.21點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升3日，累計升133.89點，對上一次連升3日是9月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月10日。

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