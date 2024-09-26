個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.31%，折合報407.91元；阿里巴巴（9988）跌1.78%，折合報92.89元；美團（3690）跌4.02%，折合報142.84元；匯控（0005）跌1.21%，折合報69.54元；建行（0939）跌0.63%，折合報6.09元。

道期現升0.087%；標期現升0.25%；納期現升0.56%。日本東證指數現升1.12%；韓國KOSPI指數現升1.7%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.62%。

VIX指數隔晚升0.12%或0.02點，報15.41點。

紐油現升0.04%或0.03美元，報69.72美元；布油現升0.04%或0.03美元，報73.49美元；金價現升0.04%或1.07美元，報2657.96美元；LME 銅期貨隔晚升0.17%或17美元，報9813美元。比特幣現跌0.41%或260.52美元，報63228.22美元；美國10年期債息現跌0.15%或0.0057厘，報3.7792厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，新世界發展（0017）、AEON CREDIT（0900）、超大現代（0682）、中信建投証券（6066）、英皇文化產業（0491）、國浩集團（0053）、看通集團（1059）、黛麗斯國際（0333）等。

電能（0006）、長實（1113）、長建（1038）注資11億元予合營公司，為收購英國風電場作部署。

美的（0300）悉數行使超額配股權集資總額增至357億。

HSSP INTL（3626）料上財年虧損收窄至約300萬元。

新創建（0659）全年多賺44%，末期息增13%至0.35元。新創建申請易名為周大福創建。鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心。新創建首席財務總監林戰調任首席營運及財務總監。

新世界（0017）據報考慮撤換行政總裁鄭志剛，首席營運官馬紹祥接任，發言人未回覆。鄭志明：自己若做得唔好換人好正常，老竇絕對公正，新世界傳聞「等24小時水落石出」。

阿里巴巴（9988）旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券，促內地客訪港及消費。

大快活（0052）下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元，只供外賣可WhatsApp訂購。

Prosus據報已全數減持攜程（9961）股份。

其他報道

新世界、新世界百貨中國今早停牌

道指、標指創新高後倒跌 道指跌293點 金龍指數跌2.8%

北水增持盈富 減持農行