恒指今早高開173點或0.91%，報19302點，大市成交金額37億元；國指今早高開79點或1.18%，報6845點。恒生科技指數開市報3983點，升1.5%。上升股份比例為9.62%，下跌為2.85%，無升跌為87.52%。