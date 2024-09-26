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恒指高開173點 科指升1.5% 京東升2.6% 小鵬升4.1%

恒指今早高開173點或0.91%，報19302點，大市成交金額37億元；國指今早高開79點或1.18%，報6845點。恒生科技指數開市報3983點，升1.5%。上升股份比例為9.62%，下跌為2.85%，無升跌為87.52%。

藍籌64隻升，7隻下跌，11隻無升跌。京東（9618）升2.62%，報129.1元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.49%，報13.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，0隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報40.6元，升4.1%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.86元，無升跌。

恒指、科指續高於主要平均線。

新世界（0017）、新世界百貨中國（0825）今早停牌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）停牌。

AEON CREDIT（0900）無成交，報5.66元。

超大現代（0682）無成交，報0.021元。

中信建投証券（6066）開市報6.06元，無升跌。

英皇文化產業（0491）無成交，報0.035元。

國浩集團（0053）開市報77元，跌0.32%。

看通集團（1059）無成交，報0.415元。

黛麗斯國際（0333）無成交，報0.248元。

電能（0006）、長實（1113）、長建（1038）注資11億元予合營公司，為收購英國風電場作部署。電能開市報52.05元，跌0.19%。

長實（1113）開市報32.95元，升0.61%。

長建（1038）開市報54.4元，跌1.09%。

美的（0300）悉數行使超額配股權集資總額增至357億。開市報72元，升1.84%。

HSSP INTL（3626）料上財年虧損收窄至約300萬元。無成交，報0.247元。

新創建（0659）全年多賺44%，末期息增13%至0.35元。新創建申請易名為周大福創建。鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心。新創建首席財務總監林戰調任首席營運及財務總監。開市報7.65元，無升跌。

新世界（0017）據報考慮撤換行政總裁鄭志剛，首席營運官馬紹祥接任，發言人未回覆。鄭志明：自己若做得唔好換人好正常，老竇絕對公正，新世界傳聞「等24小時水落石出」。停牌。

阿里巴巴（9988）旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券，促內地客訪港及消費。開市報92.5元，升1.31%。

大快活（0052）下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元，只供外賣可WhatsApp訂購。無成交，報6.92元。

Prosus據報已全數減持攜程（9961）股份。開市報401.6元，升0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，金寶通（0320）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升5.26%。

破底股方面

創上市新低，包括神話世界（0582）低見0.183元，開市報0.183元，跌4.69%。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.025元，升13.64%；朗華國際集團（8026）開市報0.3元，升13.21%；萊蒙國際（3688）開市報0.345元，升11.29%；中國綠地博大綠澤（1253）開市報0.044元，升10%；品創控股（8066）開市報0.076元，升8.57%；民生教育（1569）開市報0.179元，升5.92%；金寶通（0320）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升5.26%；中國東方教育（0667）開市報2.47元，升4.66%；華科資本（1140）開市報0.097元，升4.3%；艾德韋宣集團（9919）開市報0.99元，升4.21%。

下跌異動股，包括，北亞策略（8080）開市報0.21元，跌12.13%；汽車街（2443）平上市低位3.8元，開市報3.8元，跌8.65%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.064元，跌7.25%；卓航控股（1865）開市報0.191元，跌6.83%；恆泰裕集團（8081）開市報0.032元，跌5.88%；眾誠能源（2337）開市報2.14元，跌5.73%；神話世界（0582）創上市新低，見0.183元，開市報0.183元，跌4.69%；匯財金融投資（8018）開市報0.066元，跌4.35%；國農金融投資（8120）開市報0.047元，跌4.08%；德林國際（1126）開市報4.21元，跌3.66%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）開市報0.57元，跌3.39%。

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