moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地據報擬向國有大行注資1萬億 主要通過發行特別國債

人行早前公布擬增六大內銀核心資本充足率，但會上沒有給出更多細節。彭博社最新引述消息指，中國正考慮向大型國有銀行注入高達1萬億元人民幣(下同)的資本，增強其為經濟發展提供更多融資的能力，這筆資金將主要來自於發行特別國債。如果最終實現，這將是2008年全球金融危機以來中國政府首次向大型銀行注資。國家金融監管總局沒有回應查詢。

高盛早前估計，連同3家較大的股份制銀行，若要在2024至2026年維持現有派息水平，合共需增3000億元的核心一級資本，料內銀會向財政部定向增發，或通過配股提升資本，惟料每股派息仍可保持穩定，維持現有股東回報水平。

中國的六大銀行主要依賴留存利潤來增加資本緩衝。截至6月底，六家國有大行核心一級資本充足率的平均水平略微降至11.77%，但仍高於對中國系統性重要銀行8.5%的要求。

報道指，這不是中國第一次介入支持銀行，中國的大部分銀行仍由國家持有多數股權。上世紀90年代末，中國四大行的不良貸款率飈升至大約40%，中國首次出手紓困。當時，決策者通過發行特別債券來募集資本，並設立國家運營的壞賬銀行，以面值購入1.4萬億元的不良貸款。此舉基本取得了成功，為超過10年的迅猛增長奠定基礎，使中國成為全球第二大經濟體，也幫助許多大型企業進入全球資本市場。

本世紀初，中國政府還注入600億美元的外匯存底，為工商銀行、中國銀行和建設銀行補充資本，它們數十年來在政府指導下向利潤低迷的國有企業放貸，因而承受不良貸款的重壓。2008年，農業銀行獲得了大約190億美元的援助，長達十年的銀行業改革也至此告一段落。

其他報道

大摩上調騰訊目標價

馬斯克否認與意大利總理梅洛尼戀情

A股三大指數小幅低開 人行進行2920億人幣逆回購 淨回籠2316億人幣

恒指高開173點 科指升1.5% 京東升2.6% 小鵬升4.1%

港股ADR升2點 夜期高水207點 美期亞股升 新世界、國浩等業績

新世界、新世界百貨中國今早停牌

道指、標指創新高後倒跌 道指跌293點 金龍指數跌2.8%

北水增持盈富 減持農行