高盛早前估計，連同3家較大的股份制銀行，若要在2024至2026年維持現有派息水平，合共需增3000億元的核心一級資本，料內銀會向財政部定向增發，或通過配股提升資本，惟料每股派息仍可保持穩定，維持現有股東回報水平。

中國的六大銀行主要依賴留存利潤來增加資本緩衝。截至6月底，六家國有大行核心一級資本充足率的平均水平略微降至11.77%，但仍高於對中國系統性重要銀行8.5%的要求。

報道指，這不是中國第一次介入支持銀行，中國的大部分銀行仍由國家持有多數股權。上世紀90年代末，中國四大行的不良貸款率飈升至大約40%，中國首次出手紓困。當時，決策者通過發行特別債券來募集資本，並設立國家運營的壞賬銀行，以面值購入1.4萬億元的不良貸款。此舉基本取得了成功，為超過10年的迅猛增長奠定基礎，使中國成為全球第二大經濟體，也幫助許多大型企業進入全球資本市場。

本世紀初，中國政府還注入600億美元的外匯存底，為工商銀行、中國銀行和建設銀行補充資本，它們數十年來在政府指導下向利潤低迷的國有企業放貸，因而承受不良貸款的重壓。2008年，農業銀行獲得了大約190億美元的援助，長達十年的銀行業改革也至此告一段落。

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