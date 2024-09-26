基金於7月成立，至8月底，基金的組合配置26%於股票以維持增長，57%在較低風險債券以提升抗跌能力，6%在較高收益的債券以增加入息潛力，以及12%於現金及另類資產（包括商品）。

匯豐投資管理亞太區行政總裁何慧芬表示，「在各個經濟周期的波動中，投資者不僅要專注於在工作階段累積資產，還要優先考慮在退休後如何維持自己的財富，並製造每月入息以應付退休後的開支。我們很高興提供這種針對退休後的投資策略，幫助我們的客戶充分利用其累積的財富以於退休後維持他們的生活水平」。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如表示，「雖然未來難以預測，但匯豐最近發佈的《匯豐卓越理財2024年新中產報告》顯示有效的退休規劃可提升生活滿意度。隨着人類預期壽命延長，長遠的退休規劃、確保穩定而持續的收入顯得尤為重要。這新基金印證匯豐在產品上致力創新，以滿足客戶日新月異的需求，讓他們可以信賴我們為其規劃理想的退休生活」。

匯豐於上述報告中訪問了香港逾1000名新中產人士，結果顯示，多達20%中產父母平均在64歲仍支援子女財政，稱這證明積極主動的財務規劃無論在退休前或退休後都至關重要。

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