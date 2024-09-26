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積金評級：9月強積金人均賺4200元 中港股票基金表現最好

積金評級公布，美國減息和內地推出的刺激經濟措施，使強積金有望創下今年第七個月正回報。

以港元計算，9 月份月初至今投資收益約為 199 億元，打工仔人均獲利約 4,200 元，季度迄今投資收益約為 485 億元，每位成員平均收益約 10,200 元，年初迄今投資收益約 1,081 億元，人均收益約 22,700 元。

目前中港股票基金是 9 月份表現最好的強積金基金類別，而環球債券基金在本季度亦有上升。今年迄今，美國、日本和環球股票基金在投資回報排行榜上名列前茅，所有基金類別今年均錄得正回報。

計入供款後，9 月底強積金總資產有望升至約 1.286 萬億元，比 8 月底增加約 239 億元，較第二季增加約 604 億元，今年迄今增加約 1,456 億元，相當於 475 萬名強積金成員平均賬戶結餘約為 270,600 元，比 8 月底增加約 5,000 元，比第二季增加約 12,700 元，今年迄今增加約 30,600 元。

積金評級表示，約 1.286 萬億元的強積金總資產，以及約 270,600 元的成員平均賬戶結餘，將創下歷史新高，成員平均賬戶結餘亦突破 2021 年 6 月創下約 268,900 港元的歷史高位。

 

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