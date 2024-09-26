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OpenAI擬變為營利性公司 首席技術官離職

彭博社引述消息指，OpenAI正在考慮變身為一家營利性公司，並首次向行政總裁Sam Altman授予這家人工智能(AI)初創公司的股權。正討論的方案之一是變成一家共益企業(B Corp)，即旨在造福社會的營利性公司。OpenAI沒有回覆查詢。

另外，首席技術官Mira Murati周三表示她將離開該公司，Murati於X稱，她「離開是為了騰出時間和空間進行自己的探索」。

Altman回帖稱，對Murati幫助該公司取得的成就表示「非常感謝」，他寫道，「Murati對OpenAI、我們的使命以及我們每個人來說都至關重要，這一點怎麼強調都不為過」。他還表示很快將與員工分享更多有關過渡計劃的信息。

OpenAI成立於2015年，是一個非營利研究組織，其目標是構建安全且造福人類的AI。為了幫助燒錢的AI模型開發融資，該公司2019年成立了一家營利性子公司，此後吸引到了來自微軟等多方的大量外部投資。

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