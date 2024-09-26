港元現報7.785元貶值1點子，曾貶值最多15點子，報7.7864元，亦曾升值最多15點子，報7.7834元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.7點子至4.36226%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升6.41點子至4.36405%，是8月1日後最高；2星期HIBOR升0.82點子至4.29786%，是8月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.88點子至4.07071%，是9月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.38點子至3.97%，是9月24日後最低；12個月期HIBOR跌0.99點子至3.95101%，是9月23日後最低。

美元指數現報100.924升值0.012點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96895%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9472%，連續3日收窄，利差是2024年7月31日後最窄，當日差距為-0.9407%。

對上一次連續3日收窄，是2024年9月18日，當日利差報-1.3753%。

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