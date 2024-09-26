moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升443點 國指科指創4個月高 海底撈升10%

A股港股表現表現反覆，A股今早低開，而港股早段曾升幅收窄，在傳出內地擬以特別國債向大型國有銀行注入高達1萬億元人民幣的資本金後，A股倒升，港股亦升幅擴大，此外，內地亦推消費券等刺激消費，亦利好市場氣氛，海倫司（9869）升31%，海底撈（6862）升10%。國指科指齊升至5月20日後最高。

恒指今早高開173點，高位升448點，低位升47點，高低波幅401點。上升股份比例為36.71%，下跌為18.09%，無升跌為45.18%。

恒指半日升443點或2.32%，報19572點，大市成交金額1171億元；國指升187點或2.77%，報6952點。恒生科技指數收報4090點，升4.22%。

藍籌股成交金額614.39億元，佔大市成交52.46%；科指成份股成交金額348.54億元，佔大市成交29.76%；國指成份股成交金額546.2億元，佔大市成交46.64%。

24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.23%，至126.39億元，佔大市成交10.79%。牛熊證成交金額64.03億元，減少0.48%；窩輪成交金額62.36億元，增加5.18%。

藍籌64隻升，15隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升10.99%，收報16.16元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.79%，收報6.61元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見148.7元，收報147.8元，升8.28%；升幅最少的是聯想（0992）收報10.02元，升1.62%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入15.64億元，終止連續2日流出，淨流入金額是9月23日84.14億元後最多。北水本月累計流入280.85億元，按月減少32.93%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

上海發放逾5億元消費券。

餐飲股上升，海倫司（9869）收報2.01元，升31.37%。

呷哺呷哺（0520）收報1.03元，升25.61%。

上海小南國（3666）收報0.028元，升16.67%。

奈雪的茶（2150）收報1.69元，升11.92%。

茶百道（2555）收報7.8元，升10.17%。

九毛九（9922）收報3.23元，升13.33%。

海底撈（6862）收報16.16元，升10.99%。

百勝中國（9987）收報315元，升6.49%。

體育用品股上升。安踏（2020）收報83.8元，升9.97%。

李寧（2331）收報16.94元，升9.72%。

361度（1361）收報3.82元，升4.95%。

特步（1368）收報5.22元，升8.52%。

滔搏（6110）收報2.76元，升13.11%。

住宿相關上升，股華住集團－Ｓ（1179）收報25.15元，升1.41%。

同程旅行（0780）收報16.52元，升7.41%。

攜程（9961）。收報407.2元，升2.06%。

影視股個別發展，IMAX（1970）收報7.9元，跌0.63%。

阿里影業（1060）收報0.395元，升3.95%。

貓眼娛樂（1896）收報6.98元，升5.44%。

稻草熊（2125）收報0.53元，升6%。

內地據報擬向國有大行注資1萬億 主要通過發行特別國債。農行（1288）收報3.95元，升0.77%。

工行（1398）收報4.8元，升0.42%。

郵儲行（1658）收報4.62元，升2.21%。

建行（0939）收報6.11元，升0.99%。

交行（3328）收報6.05元，升1.85%。

中行（3988）收報3.77元，升0.27%。

大摩上調騰訊（0700）目標價。創52周高，見420元，收報419.6元，升3.5%。

新世界（0017）、新世界百貨中國（0825）今早停牌。停牌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）停牌。

AEON CREDIT（0900）收報5.7元，升0.71%。

超大現代（0682）收報0.02元，跌4.76%。

中信建投証券（6066）收報6.36元，升4.95%。

英皇文化產業（0491）收報0.035元，無升跌。

國浩集團（0053）收報79.4元，升2.78%。

看通集團（1059）收報0.415元，無升跌。

黛麗斯國際（0333）收報0.248元，無升跌。

電能（0006）、長實（1113）、長建（1038）注資11億元予合營公司，為收購英國風電場作部署。電能收報51.5元，跌1.25%。

長實（1113）收報32.75元，無升跌。

長建（1038）收報54.65元，跌0.64%。

美的（0300）悉數行使超額配股權集資總額增至357億。收報73.55元，升4.03%。

HSSP INTL（3626）料上財年虧損收窄至約300萬元。收報0.247元，無升跌。

新創建（0659）全年多賺44%，末期息增13%至0.35元。新創建申請易名為周大福創建。鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心。新創建首席財務總監林戰調任首席營運及財務總監。創52周高，見7.88元，收報7.83元，升2.35%。

新世界（0017）據報考慮撤換行政總裁鄭志剛，首席營運官馬紹祥接任，發言人未回覆。鄭志明：自己若做得唔好換人好正常，老竇絕對公正，新世界傳聞「等24小時水落石出」。停牌。

阿里巴巴（9988）旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券，促內地客訪港及消費。創52周高，見96.35元，收報96.2元，升5.37%。

大快活（0052）下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元，只供外賣可WhatsApp訂購。收報6.94元，升0.29%。

Prosus據報已全數減持攜程（9961）股份。收報407.2元，升2.06%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.3元，收報7.14元，升5.15%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.26元，收報4.14元，升5.08%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.45元，收報1.45元，升5.07%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.99元，收報2.95元，升8.06%；騰訊控股（80700）創上市新高，見378.6元，收報378.2元，升3.96%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1321.5元，收報1321.5元，升0.69%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.85元，收報1070.65元，升0.02%；一脈陽光（2522）創上市新高，見31元，收報29.5元，無升跌；老鋪黃金（6181）創上市新高，見143元，收報140.8元，升8.73%；廣聯科技（2531）創上市新高，見15.5元，收報15.4元，升3.36%；新城發展（1030）創52周高，見1.8元，收報1.79元，升9.15%；中國再保險（1508）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升2.67%；中國財險（2328）創52周高，見11.76元，收報11.44元，升0.7%；人保集團（1339）創52周高，見3.55元，收報3.51元，升2.33%；順豐房託（2191）創52周高，見2.96元，收報2.96元，升1.37%；京東物流（2618）創52周高，見11.16元，收報11.14元，升4.11%；招商局港口（0144）創52周高，見12.8元，收報12.7元，升1.11%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見96.35元，收報96.2元，升5.37%；騰訊（0700）創52周高，見420元，收報419.6元，升3.5%；美團（3690）創52周高，見149.2元，收報148.8元，升5.31%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見148.7元，收報147.8元，升8.28%；萬洲（0288）創52周高，見6.29元，收報6.25元，升2.12%；創科實業（0669）創52周高，見118.3元，收報118.3元，升3.68%；康師傅（0322）創52周高，見11.28元，收報11.18元，升2.57%；。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，譚仔國際（2217）低見0.74元，收報0.75元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.012元，收報0.012元，跌20%；神話世界（0582）低見0.183元，收報0.191元，跌0.52%；聯合醫務（0722）低見0.38元，收報0.405元，跌12.9%；北京京客隆（0814）低見0.28元，收報0.285元，跌6.56%；玖源集團（0827）低見0.035元，收報0.04元，跌9.09%；新耀萊（0970）低見0.43元，收報0.435元，跌9.38%；鴻福堂（1446）低見0.147元，收報0.168元，升13.51%；科利實業控股（1455）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；宏基集團控股（1718）低見0.2元，收報0.218元，跌23.51%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.082元，跌8.89%；東勝智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；中國天然氣（0931）低見0.38元，收報0.395元，升1.28%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；雙樺控股（1241）低見0.05元，收報0.05元，跌5.66%；盈健醫療（1419）低見0.79元，收報0.79元，跌7.06%；致豐工業電子（1710）低見0.144元，收報0.156元，跌1.27%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報0.99元，跌4.81%。

異動股

上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.023元，升35.29%；海倫司（9869）收報2.01元，升31.37%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.171元，升26.67%；呷哺呷哺（0520）收報1.03元，升25.61%；雅高控股（3313）收報0.3元，升25%；奧栢中國（8148）收報0.224元，升24.44%；中國海洋發展（8047）收報0.036元，升24.14%；德寶集團控股（8436）收報0.255元，升23.19%；宏強控股（8262）收報0.032元，升23.08%。

下跌異動股，包括，東方支付集團控股（8613）收報0.072元，跌27.27%；宏基集團控股（1718）創上市新低，見0.2元，收報0.218元，跌23.51%；高奧士國際（8042）收報0.04元，跌21.57%；木薯資源（0841）收報0.067元，跌21.18%；北方礦業（0433）創上市新低，見0.012元，收報0.012元，跌20%；港銀控股（8162）收報0.31元，跌19.48%；藍河控股（0498）收報0.075元，跌18.48%；大健康國際（2211）收報0.06元，跌15.49%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.084元，跌15.15%；華盛國際控股（1323）收報0.102元，跌15%；三巽控股（6611）收報0.069元，跌14.81%。

其他報道

高盛：中國股市周二錄逾3年最大單日淨買入

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日

上海發放逾5億元消費券 餐飲股、體育用品股上升

OpenAI擬變為營利性公司 首席技術官離職

美國國會通過臨時撥款法案 避免政府關門

迪士尼在企業職能部門進行新一輪裁員

匯豐推出退休歲月多元資產基金予零售客

差估署：8月私宅售價指數跌1.7% 連跌四個月 創八年新低

積金評級：9月強積金人均賺4200元 中港股票基金表現最好

2024年9月26日 10:06

內地據報擬向國有大行注資1萬億 主要通過發行特別國債

大摩上調騰訊目標價

馬斯克否認與意大利總理梅洛尼戀情

A股三大指數小幅低開 人行進行2920億人幣逆回購 淨回籠2316億人幣

恒指高開173點 科指升1.5% 京東升2.6% 小鵬升4.1%