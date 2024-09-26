A股港股表現表現反覆，A股今早低開，而港股早段曾升幅收窄，在傳出內地擬以特別國債向大型國有銀行注入高達1萬億元人民幣的資本金後，A股倒升，港股亦升幅擴大，此外，內地亦推消費券等刺激消費，亦利好市場氣氛，海倫司（9869）升31%，海底撈（6862）升10%。國指科指齊升至5月20日後最高。
恒指今早高開173點，高位升448點，低位升47點，高低波幅401點。上升股份比例為36.71%，下跌為18.09%，無升跌為45.18%。
恒指半日升443點或2.32%，報19572點，大市成交金額1171億元；國指升187點或2.77%，報6952點。恒生科技指數收報4090點，升4.22%。
藍籌股成交金額614.39億元，佔大市成交52.46%；科指成份股成交金額348.54億元，佔大市成交29.76%；國指成份股成交金額546.2億元，佔大市成交46.64%。
24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.1%。
窩輪及牛熊證成交金額增加2.23%，至126.39億元，佔大市成交10.79%。牛熊證成交金額64.03億元，減少0.48%；窩輪成交金額62.36億元，增加5.18%。
藍籌64隻升，15隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升10.99%，收報16.16元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.79%，收報6.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見148.7元，收報147.8元，升8.28%；升幅最少的是聯想（0992）收報10.02元，升1.62%。
北水南下合計淨流入15.64億元，終止連續2日流出，淨流入金額是9月23日84.14億元後最多。北水本月累計流入280.85億元，按月減少32.93%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。
餐飲股上升，海倫司（9869）收報2.01元，升31.37%。
呷哺呷哺（0520）收報1.03元，升25.61%。
上海小南國（3666）收報0.028元，升16.67%。
奈雪的茶（2150）收報1.69元，升11.92%。
茶百道（2555）收報7.8元，升10.17%。
九毛九（9922）收報3.23元，升13.33%。
海底撈（6862）收報16.16元，升10.99%。
百勝中國（9987）收報315元，升6.49%。
體育用品股上升。安踏（2020）收報83.8元，升9.97%。
李寧（2331）收報16.94元，升9.72%。
361度（1361）收報3.82元，升4.95%。
特步（1368）收報5.22元，升8.52%。
滔搏（6110）收報2.76元，升13.11%。
住宿相關上升，股華住集團－Ｓ（1179）收報25.15元，升1.41%。
同程旅行（0780）收報16.52元，升7.41%。
攜程（9961）。收報407.2元，升2.06%。
影視股個別發展，IMAX（1970）收報7.9元，跌0.63%。
阿里影業（1060）收報0.395元，升3.95%。
貓眼娛樂（1896）收報6.98元，升5.44%。
稻草熊（2125）收報0.53元，升6%。
內地據報擬向國有大行注資1萬億 主要通過發行特別國債。農行（1288）收報3.95元，升0.77%。
工行（1398）收報4.8元，升0.42%。
郵儲行（1658）收報4.62元，升2.21%。
建行（0939）收報6.11元，升0.99%。
交行（3328）收報6.05元，升1.85%。
中行（3988）收報3.77元，升0.27%。
大摩上調騰訊（0700）目標價。創52周高，見420元，收報419.6元，升3.5%。
新世界（0017）、新世界百貨中國（0825）今早停牌。停牌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）停牌。
AEON CREDIT（0900）收報5.7元，升0.71%。
超大現代（0682）收報0.02元，跌4.76%。
中信建投証券（6066）收報6.36元，升4.95%。
英皇文化產業（0491）收報0.035元，無升跌。
國浩集團（0053）收報79.4元，升2.78%。
看通集團（1059）收報0.415元，無升跌。
黛麗斯國際（0333）收報0.248元，無升跌。
電能（0006）、長實（1113）、長建（1038）注資11億元予合營公司，為收購英國風電場作部署。電能收報51.5元，跌1.25%。
長實（1113）收報32.75元，無升跌。
長建（1038）收報54.65元，跌0.64%。
美的（0300）悉數行使超額配股權集資總額增至357億。收報73.55元，升4.03%。
HSSP INTL（3626）料上財年虧損收窄至約300萬元。收報0.247元，無升跌。
新創建（0659）全年多賺44%，末期息增13%至0.35元。新創建申請易名為周大福創建。鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心。新創建首席財務總監林戰調任首席營運及財務總監。創52周高，見7.88元，收報7.83元，升2.35%。
新世界（0017）據報考慮撤換行政總裁鄭志剛，首席營運官馬紹祥接任，發言人未回覆。鄭志明：自己若做得唔好換人好正常，老竇絕對公正，新世界傳聞「等24小時水落石出」。停牌。
阿里巴巴（9988）旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券，促內地客訪港及消費。創52周高，見96.35元，收報96.2元，升5.37%。
大快活（0052）下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元，只供外賣可WhatsApp訂購。收報6.94元，升0.29%。
Prosus據報已全數減持攜程（9961）股份。收報407.2元，升2.06%。
破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.3元，收報7.14元，升5.15%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.26元，收報4.14元，升5.08%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.45元，收報1.45元，升5.07%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.99元，收報2.95元，升8.06%；騰訊控股（80700）創上市新高，見378.6元，收報378.2元，升3.96%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1321.5元，收報1321.5元，升0.69%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.85元，收報1070.65元，升0.02%；一脈陽光（2522）創上市新高，見31元，收報29.5元，無升跌；老鋪黃金（6181）創上市新高，見143元，收報140.8元，升8.73%；廣聯科技（2531）創上市新高，見15.5元，收報15.4元，升3.36%；新城發展（1030）創52周高，見1.8元，收報1.79元，升9.15%；中國再保險（1508）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升2.67%；中國財險（2328）創52周高，見11.76元，收報11.44元，升0.7%；人保集團（1339）創52周高，見3.55元，收報3.51元，升2.33%；順豐房託（2191）創52周高，見2.96元，收報2.96元，升1.37%；京東物流（2618）創52周高，見11.16元，收報11.14元，升4.11%；招商局港口（0144）創52周高，見12.8元，收報12.7元，升1.11%。
破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見96.35元，收報96.2元，升5.37%；騰訊（0700）創52周高，見420元，收報419.6元，升3.5%；美團（3690）創52周高，見149.2元，收報148.8元，升5.31%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見148.7元，收報147.8元，升8.28%；萬洲（0288）創52周高，見6.29元，收報6.25元，升2.12%；創科實業（0669）創52周高，見118.3元，收報118.3元，升3.68%；康師傅（0322）創52周高，見11.28元，收報11.18元，升2.57%；。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，譚仔國際（2217）低見0.74元，收報0.75元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.012元，收報0.012元，跌20%；神話世界（0582）低見0.183元，收報0.191元，跌0.52%；聯合醫務（0722）低見0.38元，收報0.405元，跌12.9%；北京京客隆（0814）低見0.28元，收報0.285元，跌6.56%；玖源集團（0827）低見0.035元，收報0.04元，跌9.09%；新耀萊（0970）低見0.43元，收報0.435元，跌9.38%；鴻福堂（1446）低見0.147元，收報0.168元，升13.51%；科利實業控股（1455）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；宏基集團控股（1718）低見0.2元，收報0.218元，跌23.51%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.082元，跌8.89%；東勝智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；中國天然氣（0931）低見0.38元，收報0.395元，升1.28%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；雙樺控股（1241）低見0.05元，收報0.05元，跌5.66%；盈健醫療（1419）低見0.79元，收報0.79元，跌7.06%；致豐工業電子（1710）低見0.144元，收報0.156元，跌1.27%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報0.99元，跌4.81%。
異動股
上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.023元，升35.29%；海倫司（9869）收報2.01元，升31.37%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.171元，升26.67%；呷哺呷哺（0520）收報1.03元，升25.61%；雅高控股（3313）收報0.3元，升25%；奧栢中國（8148）收報0.224元，升24.44%；中國海洋發展（8047）收報0.036元，升24.14%；德寶集團控股（8436）收報0.255元，升23.19%；宏強控股（8262）收報0.032元，升23.08%。
下跌異動股，包括，東方支付集團控股（8613）收報0.072元，跌27.27%；宏基集團控股（1718）創上市新低，見0.2元，收報0.218元，跌23.51%；高奧士國際（8042）收報0.04元，跌21.57%；木薯資源（0841）收報0.067元，跌21.18%；北方礦業（0433）創上市新低，見0.012元，收報0.012元，跌20%；港銀控股（8162）收報0.31元，跌19.48%；藍河控股（0498）收報0.075元，跌18.48%；大健康國際（2211）收報0.06元，跌15.49%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.084元，跌15.15%；華盛國際控股（1323）收報0.102元，跌15%；三巽控股（6611）收報0.069元，跌14.81%。
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