據新華社通稿，中共中央政治局會議認為，經濟運作總體平穩、穩中有進，防範化解重點領域風險取得積極進展，社會大局維持穩定。

會議指出，經濟基本面及有利條件並未改變，目前經濟運作出現一些新的情況和問題；要全面客觀冷靜看待當前經濟情勢，實際增強做好經濟工作的責任感和迫切性；要有效落實存量政策，加力推出漸進政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，並努力完成全年經濟社會發展目標任務。

政策方面，會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，確保必要的財政支出。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專案債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備率，實施有力度的降息。

房地產方面，會議指出，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應民眾關切，調整房屋限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式。

資本市場方面，會議強調，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重組，穩步推動公募基金改革，研究推出保護中小投資者的政策措施。

企業方面。會議指出，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為。要推出民營經濟促進法，為非公有製經濟發展營造良好環境。

消費方面，會議指出，要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入族群增收，提升消費結構。要培育新型消費業態。

引資方面。會議指出，要加強引資穩資力度，抓緊推動實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。

人口、失業、民生方面。會議指出，要支持規範社會力量發展養老、託育產業，抓緊完善生育支持政策體系。會議強調，要守住兜牢民生底線，重點做好應屆大學畢業生、移工、脫貧人口、零就業家庭等重點人口就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫助。要加強低收入人口救助幫扶。要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩價。要實際抓好糧食和農業生產，關心農民增收，抓好秋冬生產，確保國家糧食安全。

中共中央政治局通常只在4月、7月和12月會議上專門討論當前經濟形勢。據官方記錄，上一次在上述月份之外討論經濟話題是在2020年3月份，當時中國正受到新冠疫情爆發的衝擊。在過去的四年裡9月會議主要關注的是黨的紀律或內部工作。

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