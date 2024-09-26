香港市場方面，她看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況穩健的房地產發展商。

她認為，估值偏低的優質行業龍頭提供短期反彈機遇，有關企業盈利強勁，部分更具備通過增加派息和股份回購提高股東回報潛力。

對比MSCI世界指數和標普500指數的12個月市盈率分別為20倍和21.7倍，她指目前恒生指數和MSCI中國指數的12個月市盈率分別為9.4倍和9.5倍，估值存在大幅折讓。

債券方面，她預計中國長期低息環境將為内地投資級別債券提供支持，但10年期中國國債收益率目前處於2%歷史低位，下行空間有限，故維持對中國人民幣債券和主要貨幣債券的中性觀點，以及維持美元兌人民幣的中性觀點，於本年底預測為7. 2。

另外，她認為，於「組合拳」中把二套房首付比率出乎意料由25%降至15%，與首套房的房貸一致，可能預示房地產政策可能出現變化，由過往長期強調「房住不炒」的立場，轉而歡迎投資者入市購房。保障性住房再貸款便利規模提高至3000億元人民幣，應有助加快未售住房的去庫存步伐。

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