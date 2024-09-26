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銀河國際：中央更加堅決和積極解決內房問題

新華社今午公布中共總書記習近平主持中央政治局會議，當中重點提到，要促進房地產市場止跌回穩，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應民眾關切，調整房屋限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，根據此聲明，認為中央最高層官員在解決房地產市場的實際問題，包括高庫存、房價下跌和開發商的項目資金問題的方面顯得更加堅決和積極。

鄭懷武表示，正如之前提到的，該行正期待更多早前政策得以實施，比如從不良開發商手中購買未售出的單位。同時，預計一線城市將進一步放寬政策。由於中國未來可能會有更多的降息舉措，房貸利率可能會因此而降低，而內房的項目亦可能獲得更多銀行的資金支持。這些利好因素將繼續提振開發商的股價。

該行繼續推薦華潤置地（1109）、中海外（0688）和龍湖（0960）為首選內房。物管公司方面，則看好華潤萬象（1209）、中海物業（2699）、綠城服務（2869）、保利物業（6049）和永升服務（1995）

內房股普急升，世茂（0813）、合景（1813）現大升逾30%。

 

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