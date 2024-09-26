東亞證券指，推算十一黃金周的日均旅客人次約12.5萬。人流增加對中場市佔率佔整體市場超過兩成的金沙中國更為有利。在國慶黃金周7天假期期間，金沙中國旗下酒店預訂情況理想，平均有3至4日爆滿，而餘下房間的房價較平時周末高約50%。

報告指，金沙中國短期業績或因項目翻新有波動，第三季經調整物業EBITDA具下行風險，但基本面未有改變，若股價因短期業績波動而走弱，反為投資者提供中長線入市機會，特別是當金光綜藝館和The Londoner Grand賭場在年底重開，以及澳門倫敦人第二期在明年5月全面重開後，新項目有望帶來更多的人流及博彩收入。

此外，東亞證券預期，金沙中國將會在明年開始恢復派息，但不會即時回復至以往派息金額，若以過往派息金額50%計，相當於現價股息率約6.6%，在減息周期下更見吸引力。

至於金沙中國母公司拉斯維加斯金沙集團在本月初公布計劃增持總額最多8億元的股份，雖然增持規模不大，但不排除日後將會繼續增持，相信有助紓緩金沙中國股價的下行壓力。

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