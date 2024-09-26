他在會議上發言時就圍繞基建融資、綠色金融以及風險管理等方面，闡釋香港可如何具體地協助亞投行實現其目標，釋放新資本以推動綠色和科技基建一直是亞投行的重中之重，而香港作為亞洲領先的國際金融中心，在資本、技術和人才方面都可以透過加強地區合作，為亞投行作出貢獻。

他指出，近年香港加大了開發創新金融產品的力度。在基礎設施融資方面，香港按揭證券公司去年5月及今年9月發行了兩批基建貸款抵押證券，其中亞投行以錨定投資者身份，透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券的總計3億美元名為Project Ocean的投資計劃，為該兩次發行總共作出6850萬美元的投資，為區內成員基建籌集資本並推動將私有資本引入基建行業。

陳浩濂亦分別與土耳其國庫和財政部副部長Osman ÇELİK及泰國財政部國際經濟政策局局長Rit Syamananda會面，加強香港與兩地的合作。香港與兩國的持續合作，將能帶來龐大機遇。他分別於會上鼓勵土耳其及泰國繼續在經貿和投資方面與香港加強合作，並利用香港為其基建作融資及發債，和風險管理以至發行巨災債券。

在撤馬爾罕期間，他分別與亞投行的代理副總裁Rajat Misra和首席財務官Andrew Cross，以及投資總監(項目與企業財政局)Najeeb Haider會面，就香港如何發揮其優勢貢獻亞投行交換意見。香港以其高質素、專業性強且多元化的專業服務享譽全球，這些優勢使香港成為亞投行的重要合作夥伴。

陳浩濂指出，香港作為聯通中外資本的「超級聯繫人」，他鼓勵亞投行成員可以探索在香港發行綠色和可持續債券，通過香港的市場引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。

陳浩濂期望繼續與中亞地區保持緊密聯繫，並積極發掘金融合作機遇和建立相關平台，以展示及落實香港作為國際金融中心服務「一帶一路」投融資需求的能力和項目。

其他報道

澳新：政治局會議提及樓市 京滬政策有望鬆綁

匯豐范卓雲：恒指估值折讓大 看好高息國企股

政治局會議釋放利好訊號 滬指七連漲 收復3000點 兩市成交破萬億人幣

中央政治局突開會 承認經濟問題 稱將努力完成全年經濟目標 股市、成交急升

加科思Pan-KRAS抑制劑新藥臨床實驗申請於中美獲批

【有片：埋身擊】紐約期油反彈或完成 料後市於65至73美元區間波動

半日沽空金額減27% 盈富沽空增22% 街貨8個月最多

AEON信貨財務半年盈利跌11% 中期息增9%至24仙

大摩料中國中免股價在未來15天會上升

恒指半日升443點 國指科指創4個月高 海底撈升10%

高盛：中國股市周二錄逾3年最大單日淨買入

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日

上海發放逾5億元消費券 餐飲股、體育用品股上升

OpenAI擬變為營利性公司 首席技術官離職

美國國會通過臨時撥款法案 避免政府關門

迪士尼在企業職能部門進行新一輪裁員