今年是國慶 75 周年以及港鐵通車 45 周年，港鐵商場將於 9 月 30 日推出備受歡迎的「一 Click 即搶」活動，當天將會大派 45,000 套電子優惠券，總值超過1,000 萬元。
MTR Mobile 登記用戶只需於 9 月 30 日下午 2 時起 登入 MTR Mobile 應用程式，即可透過先到先得形式，搶走港鐵商場電子優惠券，獎賞包括 100元 港鐵商場指定餐飲商戶電子優惠券、100元 港鐵商場指定類別電子優惠券及 500元 港鐵商場指定 類別電子優惠券。
此外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方與超過 200 個商戶攜手推出過萬張指定商戶電子優惠券。MTR Mobile 登記用戶只需登入 MTR Mobile「換領」頁面，即有機會以超 優惠價 4,500 MTR 分換領商戶優惠券，先到先得，換完即止。
港鐵商場特別加碼推出「好『賞』同 FUN」活動。MTR Mobile 登記用戶於 10 月份內，只要在指定港鐵商場消費滿 200 元，並上載單據及成功賺取 MTR 分，即可以額外瓜分 7,500 萬 MTR 分。
另外，由即日起至 10 月 31 日，港鐵商場特別與 Citibank 旗下 Citi Mastercard 合作推 出專享禮遇，於六大港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方及綠楊 3 坊，憑 Citi Mastercard 信用卡或扣帳卡簽帳滿指定金額，即可賺取高達 4,200 元獎賞，以及超過 70 個商戶的專屬禮遇。活動期內，只要在商場消費滿 1,500 元，可獲得 50 元港鐵商場電子優惠券及 50 元港鐵商場餐飲電子優惠券；而消費滿 4,000 元，便可獲得 250 元港鐵商場電子優惠券及 50 元 港鐵商場餐飲電子優惠券。
其他報道
政治局會議釋放利好訊號 滬指七連漲 收復3000點 兩市成交破萬億人幣
中央政治局突開會 承認經濟問題 稱將努力完成全年經濟目標 股市、成交急升
【有片：埋身擊】紐約期油反彈或完成 料後市於65至73美元區間波動