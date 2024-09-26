多項刺激經濟措施推出之下全市共1660隻股份上升，541隻跌，861隻無升跌，內房、消費等多個行業急升，其中，海倫司（9869）升75.82%，冠絕全港，而世茂集團（0813）升39.34%，亦冠絕內房。

大市成交急增，4隻股份過百億，騰訊（0700）成交211.7億元，阿里（9988）196.3億元，盈富（2800）194.3億元，美團（3690）125.06億元。

恒指今早高開173點，高位升824點，低位升47點，高低波幅777點，是2023年3月1日後最多，當日報824.1點。上升股份比例為53.82%，下跌為17.9%，無升跌為28.27%。

恒指收市升795點或4.16%，報19924點，大市成交金額3028億元，較上日增加18.84%，是2022年3月16日3097.93億元成交後最多；國指升321點或4.75%，報7086點。恒生科技指數收報4209點，升7.27%。

藍籌股成交金額1737.06億元，佔大市成交57.36%；科指成份股成交金額892.9億元，佔大市成交29.48%；國指成份股成交金額1537.77億元，佔大市成交50.78%。

24隻雙櫃台股，總成交2.24億元人民幣，相當於約2.48億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加36.42%，至168.66億元，佔大市成交5.56%。牛熊證成交金額88.53億元，增加37.57%；窩輪成交金額80.13億元，增加35.16%。

藍籌69隻升，11隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升28.32%，收報11.78元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌6.5%，收報18.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見152.9元，收報152.2元，升11.5%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報17.78元，升3.86%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入59.93億元，終止連續2日流出。淨流入金額是9月23日84.14億元後最多。北水本月累計流入325.14億元，按月減少22.36%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多4.31%，是2023年6月2日後最大升幅，當日升幅為4.44%。高見19954.06點，是2023年8月2日19981點後最高。今日收市報19924.58點，是2023年8月1日後收市新高，當日報20011.12點。連升3日，累計升1677.47點，對上一次連升3日是9月16日。

科指曾升最多7.6%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為9.34%。高見4222.65點，是2023年9月5日4286.28點後最高。收市報4209.71點，是2023年9月4日後收市新高，當日報4305.02點。連升3日，累計升511.44點，對上一次連升3日是9月12日。

國指曾升最多4.97%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為5.21%。高見7102.15點，是2023年2月17日7128.6點後最高。收市報7086.7點，是2023年2月16日後收市新高，當日報7089.95點。連升10日，累計升1104.15點，對上一次連升10日是2018年1月11日。

午後消息股表現

中央政治局突開會 承認經濟問題 稱將努力完成全年經濟目標。內房股勁升，支持資本市場，內險、券商股均升。

藍籌內房

中海外（0688）收報14.32元，升15.67%。

龍湖集團（0960）收報11.78元，升28.32%。

華潤置地（1109）收報26.55元，升21.51%。

非藍籌內房

世茂集團（0813）收報0.85元，升39.34%。

合景泰富（1813）收報0.355元，升33.96%。

花樣年（1777）收報0.064元，升25.49%。

融創（1918）收報1.51元，升26.89%。

寶龍地產（1238）收報0.445元，升23.61%。

旭輝（0884）收報0.325元，升27.45%。

萬科（2202）收報5.73元，升22.17%。

遠洋集團（3377）收報0.243元，升22.73%。

金茂（0817）收報0.9元，升21.62%。

中梁（2772）收報0.1元，升21.95%。

綠城中國（3900）收報7.59元，升17.86%。

新城發展（1030）創52周高，見1.95元，收報1.94元，升18.29%。

雅居樂（3383）收報0.59元，升26.88%。

禹洲（1628）收報0.09元，升15.38%。

佳兆業（1638）收報0.13元，升12.07%。

龍光地產（3380）創52周高，見0.97元，收報0.97元，升16.87%。

時代中國（1233）收報0.245元，升10.36%。

奧園（3883）收報0.265元，升16.74%。

富力（2777）收報0.99元，升16.47%。

內險股

新華保險（1336）創52周高，見20.5元，收報20.4元，升7.48%。

眾安在綫（6060）收報11.7元，升9.35%。

中國再保險（1508）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升5.33%。

中國人壽（2628）創52周高，見14.04元，收報13.98元，升4.95%。

中國平安（2318）收報45.55元，升8.71%。

中國太平（0966）創52周高，見11.8元，收報11.7元，升5.41%。

中國太保（2601）創52周高，見25.5元，收報25.45元，升5.17%。

中國財險（2328）創52周高，見11.76元，收報11.46元，升0.88%。

人保集團（1339）創52周高，見3.55元，收報3.5元，升2.04%。

中資券商

中金（3908）收報10.62元，升7.93%。

中信証券（6030）收報14.8元，升8.35%。

華泰證券（6886）收報10.04元，升5.35%。

中國銀河（6881）創52周高，見5.08元，收報5.08元，升6.72%。

光大證券（6178）收報5.8元，升7.41%。

招商證券（6099）收報6.74元，升6.65%。

廣發証券（1776）收報8.19元，升7.06%。

加科思（1167）Pan-KRAS抑制劑新藥臨床實驗申請於中美獲批。收報1.76元，升1.15%。

AEON信貨財務（0900）半年盈利跌11% 中期息增9%至24仙。收報5.78元，升2.12%。

大摩料中國中免（1880）股價在未來15天會上升。收報51.65元，升15.55%。

今早及隔晚消息股表現

上海發放逾5億元消費券。

餐飲股上升，海倫司（9869）收報2.69元，升75.82%。

呷哺呷哺（0520）收報1.12元，升36.59%。

上海小南國（3666）收報0.03元，升25%。

奈雪的茶（2150）收報1.73元，升14.57%。

茶百道（2555）收報8.16元，升15.25%。

九毛九（9922）收報3.37元，升18.25%。

海底撈（6862）收報17.18元，升17.99%。

百勝中國（9987）收報328.4元，升11.02%。

體育用品股上升。安踏（2020）收報86.85元，升13.98%。

李寧（2331）收報17.76元，升15.03%。

361度（1361）收報3.9元，升7.14%。

特步（1368）收報5.39元，升12.06%。

滔搏（6110）收報2.89元，升18.44%。

住宿相關上升，股華住集團－Ｓ（1179）收報26.25元，升5.85%。

同程旅行（0780）收報16.82元，升9.36%。

攜程（9961）。收報421元，升5.51%。

影視股個別發展，IMAX（1970）收報8.08元，升1.64%。

阿里影業（1060）收報0.42元，升10.53%。

貓眼娛樂（1896）收報7.43元，升12.24%。

稻草熊（2125）收報0.51元，升2%。

內地據報擬向國有大行注資1萬億 主要通過發行特別國債。農行（1288）收報4元，升2.04%。

工行（1398）收報4.83元，升1.05%。

郵儲行（1658）創52周高，見4.74元，收報4.74元，升4.87%。

建行（0939）創52周高，見6.2元，收報6.2元，升2.48%。

交行（3328）收報6.14元，升3.37%。

中行（3988）收報3.83元，升1.86%。

大摩上調騰訊（0700）目標價。創52周高，見430元，收報430元，升6.07%。

新世界（0017）、新世界百貨中國（0825）今早停牌。停牌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）停牌。

AEON CREDIT（0900）收報5.78元，升2.12%。

超大現代（0682）收報0.02元，跌4.76%。

中信建投証券（6066）收報6.77元，升11.72%。

英皇文化產業（0491）收報0.038元，升8.57%。

國浩集團（0053）收報79.3元，升2.65%。

看通集團（1059）收報0.415元，無升跌。

黛麗斯國際（0333）收報0.25元，升0.81%。

電能（0006）、長實（1113）、長建（1038）注資11億元予合營公司，為收購英國風電場作部署。電能收報51.1元，跌2.01%。

長實（1113）收報33.25元，升1.53%。

長建（1038）收報54.05元，跌1.73%。

美的（0300）悉數行使超額配股權集資總額增至357億。創上市新高，見79.8元，收報77.7元，升9.9%。

HSSP INTL（3626）料上財年虧損收窄至約300萬元。收報0.25元，升1.21%。

新創建（0659）全年多賺44%，末期息增13%至0.35元。新創建申請易名為周大福創建。鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心。新創建首席財務總監林戰調任首席營運及財務總監。創52周高，見7.94元，收報7.91元，升3.4%。

新世界（0017）據報考慮撤換行政總裁鄭志剛，首席營運官馬紹祥接任，發言人未回覆。鄭志明：自己若做得唔好換人好正常，老竇絕對公正，新世界傳聞「等24小時水落石出」。停牌。

阿里巴巴（9988）旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券，促內地客訪港及消費。創52周高，見99.25元，收報97.75元，升7.06%。

大快活（0052）下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元，只供外賣可WhatsApp訂購。收報7.01元，升1.3%。

Prosus據報已全數減持攜程（9961）股份。收報421元，升5.51%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.33元，收報7.33元，升7.95%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.28元，收報4.26元，升8.12%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.45元，收報1.4元，升1.45%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見107.5元，收報107.3元，升1.51%；GHW INTL（9933）創上市新高，見4元，收報3.84元，升40.66%；騰訊控股（80700）創上市新高，見386.6元，收報386.2元，升6.16%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2353元，收報2353元，升1.86%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1325元，收報1325元，升0.95%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1094.5元，收報1094.5元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.9元，收報1070.75元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見564元，收報564元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.075元，收報8.075元，升0.19%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見56.64元，收報56.64元，升0.18%；一脈陽光（2522）創上市新高，見31元，收報30.85元，升4.58%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見143.8元，收報139.5元，升7.72%；廣聯科技（2531）創上市新高，見15.6元，收報15.4元，升3.36%；美的（0300）創上市新高，見79.8元，收報77.7元，升9.9%；新城發展（1030）創52周高，見1.95元，收報1.94元，升18.29%；龍光地產（3380）創52周高，見0.97元，收報0.97元，升16.87%；中國銀河（6881）創52周高，見5.08元，收報5.08元，升6.72%；新華保險（1336）創52周高，見20.5元，收報20.4元，升7.48%；中國再保險（1508）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升5.33%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見99.25元，收報97.75元，升7.06%；騰訊（0700）創52周高，見430元，收報430元，升6.07%；美團（3690）創52周高，見153.3元，收報152.2元，升7.71%；京東（9618）創52周高，見138.9元，收報138.5元，升10.1%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見152.9元，收報152.2元，升11.5%；吉利（0175）創52周高，見11.16元，收報11.14元，升5.89%；中國人壽（2628）創52周高，見14.04元，收報13.98元，升4.95%；萬洲（0288）創52周高，見6.32元，收報6.32元，升3.27%；建行（0939）創52周高，見6.2元，收報6.2元，升2.48%；創科實業（0669）創52周高，見119.4元，收報117.9元，升3.33%；比亞迪（1211）創52周高，見261元，收報260.4元，升3.42%；康師傅（0322）創52周高，見11.38元，收報11.32元，升3.85%；郵儲銀行（1658）創52周高，見4.74元，收報4.74元，升4.87%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.096元，收報0.098元，跌5.77%；譚仔國際（2217）低見0.74元，收報0.77元，升2.67%；中建富通（0138）低見0.06元，收報0.096元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.012元，收報0.013元，跌13.33%；神話世界（0582）低見0.165元，收報0.168元，跌12.5%；聯合醫務（0722）低見0.38元，收報0.435元，跌6.45%；北京京客隆（0814）低見0.28元，收報0.325元，升6.56%；匯盈控股（0821）低見0.03元，收報0.033元，無升跌；玖源集團（0827）低見0.035元，收報0.042元，跌4.55%；新耀萊（0970）低見0.43元，收報0.44元，跌8.33%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.49元，收報0.53元，升3.92%；東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.023元，升4.55%；鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.08元，跌11.11%；新興光學（0125）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；東勝智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.023元，升4.55%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.365元，收報0.37元，跌5.13%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.141元，收報0.146元，跌1.35%；中國金控（0875）低見1.35元，收報1.35元，無升跌；道和環球（0915）低見0.041元，收報0.046元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，海倫司（9869）收報2.69元，升75.82%；GHW INTL（9933）創上市新高，見4元，收報3.84元，升40.66%；世茂集團（0813）收報0.85元，升39.34%；呷哺呷哺（0520）收報1.12元，升36.59%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.045元，升36.36%；中國基礎能源（8117）收報0.023元，升35.29%；合景泰富（1813）收報0.355元，升33.96%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.176元，升30.37%。

下跌異動股，包括，倩碧控股（8367）創上市新低，見0.023元，收報0.023元，跌32.35%；宏基集團控股（1718）創上市新低，見0.2元，收報0.227元，跌20.35%；東方支付集團控股（8613）收報0.079元，跌20.2%；納泉能源科技（1597）收報2.8元，跌19.31%；基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.032元，收報0.034元，跌19.05%；藍河控股（0498）收報0.077元，跌16.3%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.083元，跌16.16%；勝利管道（1080）收報0.029元，跌14.71%；新娛科控股（6933）收報0.142元，跌14.46%；偉立控股（2372）收報0.27元，跌14.29%。

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