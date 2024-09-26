moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升795點 創1年高 成交3028億 續創30個最多 ATM盈富成交過百億

A股、港股續受政策推動，繼今早傳出內地擬以特別國債向內銀注資1萬億、上海推5億消費券後，新華社於午後再公布中央政治局會議內容，原本仍在高位爭持的股市即時價量齊升，恒指、國指大升逾4%，恒指升幅創15個月最大，科指更升逾7%，見21個月最大升幅，點數計，三大指數齊見至少一年新高，而大市成交升穿3000億元，是2022年3月16日後最高，當日亦有國務院會議，探討中概股、內房、經濟、資本市場問題(詳見昨日收市文)。北水轉流入。恒指波幅18個月高。

多項刺激經濟措施推出之下全市共1660隻股份上升，541隻跌，861隻無升跌，內房、消費等多個行業急升，其中，海倫司（9869）升75.82%，冠絕全港，而世茂集團（0813）升39.34%，亦冠絕內房。

大市成交急增，4隻股份過百億，騰訊（0700）成交211.7億元，阿里（9988）196.3億元，盈富（2800）194.3億元，美團（3690）125.06億元。

恒指今早高開173點，高位升824點，低位升47點，高低波幅777點，是2023年3月1日後最多，當日報824.1點。上升股份比例為53.82%，下跌為17.9%，無升跌為28.27%。

恒指收市升795點或4.16%，報19924點，大市成交金額3028億元，較上日增加18.84%，是2022年3月16日3097.93億元成交後最多；國指升321點或4.75%，報7086點。恒生科技指數收報4209點，升7.27%。

藍籌股成交金額1737.06億元，佔大市成交57.36%；科指成份股成交金額892.9億元，佔大市成交29.48%；國指成份股成交金額1537.77億元，佔大市成交50.78%。

24隻雙櫃台股，總成交2.24億元人民幣，相當於約2.48億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加36.42%，至168.66億元，佔大市成交5.56%。牛熊證成交金額88.53億元，增加37.57%；窩輪成交金額80.13億元，增加35.16%。

藍籌69隻升，11隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升28.32%，收報11.78元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌6.5%，收報18.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見152.9元，收報152.2元，升11.5%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報17.78元，升3.86%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入59.93億元，終止連續2日流出。淨流入金額是9月23日84.14億元後最多。北水本月累計流入325.14億元，按月減少22.36%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多4.31%，是2023年6月2日後最大升幅，當日升幅為4.44%。高見19954.06點，是2023年8月2日19981點後最高。今日收市報19924.58點，是2023年8月1日後收市新高，當日報20011.12點。連升3日，累計升1677.47點，對上一次連升3日是9月16日。

科指曾升最多7.6%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為9.34%。高見4222.65點，是2023年9月5日4286.28點後最高。收市報4209.71點，是2023年9月4日後收市新高，當日報4305.02點。連升3日，累計升511.44點，對上一次連升3日是9月12日。

國指曾升最多4.97%，是9月24日後最大升幅，當日升幅為5.21%。高見7102.15點，是2023年2月17日7128.6點後最高。收市報7086.7點，是2023年2月16日後收市新高，當日報7089.95點。連升10日，累計升1104.15點，對上一次連升10日是2018年1月11日。

午後消息股表現

中央政治局突開會 承認經濟問題 稱將努力完成全年經濟目標。內房股勁升，支持資本市場，內險、券商股均升。

藍籌內房

中海外（0688）收報14.32元，升15.67%。

龍湖集團（0960）收報11.78元，升28.32%。

華潤置地（1109）收報26.55元，升21.51%。

非藍籌內房

世茂集團（0813）收報0.85元，升39.34%。

合景泰富（1813）收報0.355元，升33.96%。

花樣年（1777）收報0.064元，升25.49%。

融創（1918）收報1.51元，升26.89%。

寶龍地產（1238）收報0.445元，升23.61%。

旭輝（0884）收報0.325元，升27.45%。

萬科（2202）收報5.73元，升22.17%。

遠洋集團（3377）收報0.243元，升22.73%。

金茂（0817）收報0.9元，升21.62%。

中梁（2772）收報0.1元，升21.95%。

綠城中國（3900）收報7.59元，升17.86%。

新城發展（1030）創52周高，見1.95元，收報1.94元，升18.29%。

雅居樂（3383）收報0.59元，升26.88%。

禹洲（1628）收報0.09元，升15.38%。

佳兆業（1638）收報0.13元，升12.07%。

龍光地產（3380）創52周高，見0.97元，收報0.97元，升16.87%。

時代中國（1233）收報0.245元，升10.36%。

奧園（3883）收報0.265元，升16.74%。

富力（2777）收報0.99元，升16.47%。

內險股

新華保險（1336）創52周高，見20.5元，收報20.4元，升7.48%。

眾安在綫（6060）收報11.7元，升9.35%。

中國再保險（1508）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升5.33%。

中國人壽（2628）創52周高，見14.04元，收報13.98元，升4.95%。

中國平安（2318）收報45.55元，升8.71%。

中國太平（0966）創52周高，見11.8元，收報11.7元，升5.41%。

中國太保（2601）創52周高，見25.5元，收報25.45元，升5.17%。

中國財險（2328）創52周高，見11.76元，收報11.46元，升0.88%。

人保集團（1339）創52周高，見3.55元，收報3.5元，升2.04%。

中資券商

中金（3908）收報10.62元，升7.93%。

中信証券（6030）收報14.8元，升8.35%。

華泰證券（6886）收報10.04元，升5.35%。

中國銀河（6881）創52周高，見5.08元，收報5.08元，升6.72%。

光大證券（6178）收報5.8元，升7.41%。

招商證券（6099）收報6.74元，升6.65%。

廣發証券（1776）收報8.19元，升7.06%。

加科思（1167）Pan-KRAS抑制劑新藥臨床實驗申請於中美獲批。收報1.76元，升1.15%。

AEON信貨財務（0900）半年盈利跌11% 中期息增9%至24仙。收報5.78元，升2.12%。

大摩料中國中免（1880）股價在未來15天會上升。收報51.65元，升15.55%。

今早及隔晚消息股表現

上海發放逾5億元消費券。

餐飲股上升，海倫司（9869）收報2.69元，升75.82%。

呷哺呷哺（0520）收報1.12元，升36.59%。

上海小南國（3666）收報0.03元，升25%。

奈雪的茶（2150）收報1.73元，升14.57%。

茶百道（2555）收報8.16元，升15.25%。

九毛九（9922）收報3.37元，升18.25%。

海底撈（6862）收報17.18元，升17.99%。

百勝中國（9987）收報328.4元，升11.02%。

體育用品股上升。安踏（2020）收報86.85元，升13.98%。

李寧（2331）收報17.76元，升15.03%。

361度（1361）收報3.9元，升7.14%。

特步（1368）收報5.39元，升12.06%。

滔搏（6110）收報2.89元，升18.44%。

住宿相關上升，股華住集團－Ｓ（1179）收報26.25元，升5.85%。

同程旅行（0780）收報16.82元，升9.36%。

攜程（9961）。收報421元，升5.51%。

影視股個別發展，IMAX（1970）收報8.08元，升1.64%。

阿里影業（1060）收報0.42元，升10.53%。

貓眼娛樂（1896）收報7.43元，升12.24%。

稻草熊（2125）收報0.51元，升2%。

內地據報擬向國有大行注資1萬億 主要通過發行特別國債。農行（1288）收報4元，升2.04%。

工行（1398）收報4.83元，升1.05%。

郵儲行（1658）創52周高，見4.74元，收報4.74元，升4.87%。

建行（0939）創52周高，見6.2元，收報6.2元，升2.48%。

交行（3328）收報6.14元，升3.37%。

中行（3988）收報3.83元，升1.86%。

大摩上調騰訊（0700）目標價。創52周高，見430元，收報430元，升6.07%。

新世界（0017）、新世界百貨中國（0825）今早停牌。停牌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）停牌。

AEON CREDIT（0900）收報5.78元，升2.12%。

超大現代（0682）收報0.02元，跌4.76%。

中信建投証券（6066）收報6.77元，升11.72%。

英皇文化產業（0491）收報0.038元，升8.57%。

國浩集團（0053）收報79.3元，升2.65%。

看通集團（1059）收報0.415元，無升跌。

黛麗斯國際（0333）收報0.25元，升0.81%。

電能（0006）、長實（1113）、長建（1038）注資11億元予合營公司，為收購英國風電場作部署。電能收報51.1元，跌2.01%。

長實（1113）收報33.25元，升1.53%。

長建（1038）收報54.05元，跌1.73%。

美的（0300）悉數行使超額配股權集資總額增至357億。創上市新高，見79.8元，收報77.7元，升9.9%。

HSSP INTL（3626）料上財年虧損收窄至約300萬元。收報0.25元，升1.21%。

新創建（0659）全年多賺44%，末期息增13%至0.35元。新創建申請易名為周大福創建。鄭志明：新創建會留意比較「火」產業包括AI及數據中心。新創建首席財務總監林戰調任首席營運及財務總監。創52周高，見7.94元，收報7.91元，升3.4%。

新世界（0017）據報考慮撤換行政總裁鄭志剛，首席營運官馬紹祥接任，發言人未回覆。鄭志明：自己若做得唔好換人好正常，老竇絕對公正，新世界傳聞「等24小時水落石出」。停牌。

阿里巴巴（9988）旅遊平台飛豬伙旅發局推過億元人幣優惠券，促內地客訪港及消費。創52周高，見99.25元，收報97.75元，升7.06%。

大快活（0052）下月推吞嚥困難人士軟餐定價58元，只供外賣可WhatsApp訂購。收報7.01元，升1.3%。

Prosus據報已全數減持攜程（9961）股份。收報421元，升5.51%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.33元，收報7.33元，升7.95%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.28元，收報4.26元，升8.12%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.45元，收報1.4元，升1.45%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見107.5元，收報107.3元，升1.51%；GHW INTL（9933）創上市新高，見4元，收報3.84元，升40.66%；騰訊控股（80700）創上市新高，見386.6元，收報386.2元，升6.16%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2353元，收報2353元，升1.86%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1325元，收報1325元，升0.95%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1094.5元，收報1094.5元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1070.9元，收報1070.75元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見564元，收報564元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.075元，收報8.075元，升0.19%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見56.64元，收報56.64元，升0.18%；一脈陽光（2522）創上市新高，見31元，收報30.85元，升4.58%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見143.8元，收報139.5元，升7.72%；廣聯科技（2531）創上市新高，見15.6元，收報15.4元，升3.36%；美的（0300）創上市新高，見79.8元，收報77.7元，升9.9%；新城發展（1030）創52周高，見1.95元，收報1.94元，升18.29%；龍光地產（3380）創52周高，見0.97元，收報0.97元，升16.87%；中國銀河（6881）創52周高，見5.08元，收報5.08元，升6.72%；新華保險（1336）創52周高，見20.5元，收報20.4元，升7.48%；中國再保險（1508）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升5.33%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見99.25元，收報97.75元，升7.06%；騰訊（0700）創52周高，見430元，收報430元，升6.07%；美團（3690）創52周高，見153.3元，收報152.2元，升7.71%；京東（9618）創52周高，見138.9元，收報138.5元，升10.1%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見152.9元，收報152.2元，升11.5%；吉利（0175）創52周高，見11.16元，收報11.14元，升5.89%；中國人壽（2628）創52周高，見14.04元，收報13.98元，升4.95%；萬洲（0288）創52周高，見6.32元，收報6.32元，升3.27%；建行（0939）創52周高，見6.2元，收報6.2元，升2.48%；創科實業（0669）創52周高，見119.4元，收報117.9元，升3.33%；比亞迪（1211）創52周高，見261元，收報260.4元，升3.42%；康師傅（0322）創52周高，見11.38元，收報11.32元，升3.85%；郵儲銀行（1658）創52周高，見4.74元，收報4.74元，升4.87%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.096元，收報0.098元，跌5.77%；譚仔國際（2217）低見0.74元，收報0.77元，升2.67%；中建富通（0138）低見0.06元，收報0.096元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.012元，收報0.013元，跌13.33%；神話世界（0582）低見0.165元，收報0.168元，跌12.5%；聯合醫務（0722）低見0.38元，收報0.435元，跌6.45%；北京京客隆（0814）低見0.28元，收報0.325元，升6.56%；匯盈控股（0821）低見0.03元，收報0.033元，無升跌；玖源集團（0827）低見0.035元，收報0.042元，跌4.55%；新耀萊（0970）低見0.43元，收報0.44元，跌8.33%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.49元，收報0.53元，升3.92%；東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.023元，升4.55%；鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.08元，跌11.11%；新興光學（0125）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；東勝智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.023元，升4.55%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.365元，收報0.37元，跌5.13%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.141元，收報0.146元，跌1.35%；中國金控（0875）低見1.35元，收報1.35元，無升跌；道和環球（0915）低見0.041元，收報0.046元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，海倫司（9869）收報2.69元，升75.82%；GHW INTL（9933）創上市新高，見4元，收報3.84元，升40.66%；世茂集團（0813）收報0.85元，升39.34%；呷哺呷哺（0520）收報1.12元，升36.59%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.045元，升36.36%；中國基礎能源（8117）收報0.023元，升35.29%；合景泰富（1813）收報0.355元，升33.96%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.176元，升30.37%。

下跌異動股，包括，倩碧控股（8367）創上市新低，見0.023元，收報0.023元，跌32.35%；宏基集團控股（1718）創上市新低，見0.2元，收報0.227元，跌20.35%；東方支付集團控股（8613）收報0.079元，跌20.2%；納泉能源科技（1597）收報2.8元，跌19.31%；基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.032元，收報0.034元，跌19.05%；藍河控股（0498）收報0.077元，跌16.3%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.083元，跌16.16%；勝利管道（1080）收報0.029元，跌14.71%；新娛科控股（6933）收報0.142元，跌14.46%；偉立控股（2372）收報0.27元，跌14.29%。

 

其他報道

陳浩濂鼓勵亞投行成員探索在港發行綠色和可持續債券

傳新世界換帥 鄭志剛醉心藝術 IG愛曬與名人打卡

東亞證券料黃金周成金沙股價催化劑 目標看18.5元

銀河國際：中央更加堅決和積極解決內房問題

澳新：政治局會議提及樓市 京滬政策有望鬆綁

匯豐范卓雲：恒指估值折讓大 看好高息國企股

政治局會議釋放利好訊號 滬指七連漲 收復3000點 兩市成交破萬億人幣

中央政治局突開會 承認經濟問題 稱將努力完成全年經濟目標 股市、成交急升

加科思Pan-KRAS抑制劑新藥臨床實驗申請於中美獲批

【有片：埋身擊】紐約期油反彈或完成 料後市於65至73美元區間波動

半日沽空金額減27% 盈富沽空增22% 街貨8個月最多

AEON信貨財務半年盈利跌11% 中期息增9%至24仙

大摩料中國中免股價在未來15天會上升

恒指半日升443點 國指科指創4個月高 海底撈升10%