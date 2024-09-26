淘寶香港表示自10月1日起推出「滿99元包郵」推廣，消費者在淘寶平台購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品，就可以使用有關免運費優惠。淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋介紹，除為期3個月的「滿99包郵」推廣外，同期會另推兩大權益優惠，包括10月1日起，所有新用戶首次登陸可獲得紅包大禮；推出「逢星期六12PM搶免找數機會」活動，逢周六中午12點向首1000名成功下單並完成支付的用戶贈送該筆訂單的免找數機會，最高面額300元，可中獎後再次參加，活動時間為10月1日至12月31日止。

菜鳥集團海淘出口物流部香港站總經理趙怡亮表示，物流方面，淘寶香港有計劃增聘人手及投資於車隊擴充，至今年底自提點及自提櫃數目將超過1,000個。

有關退貨服務，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，淘寶香港站將於 10 月內推出跨境退貨服務，在此服務下，用戶購買帶有「支持香港退貨」標籤的商品可於在港菜鳥自提網點退回，商品將會退回給內地商家倉庫不過用戶仍需要支付運費。此前，淘寶香港站已推出本地退貨服務，覆蓋平台上帶有「HK 本地退」標籤的商品，支持消費者通過菜鳥在港自提點或預約上門取貨，退貨到淘寶香港站的本地倉庫。

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