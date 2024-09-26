報告指，在常規周期之外召開以經濟為重點的政治局會議的緊迫性，以及對政策支持的大膽而具體的討論，表明全面的經濟支持計劃正在醞釀之中。專門討論「要降低存款準備率，實施有力度的降息」，這在政治局聲明中尚屬首次。同樣至關重要的是，本周稍早的新聞發布會上沒有提到財政政策，這為年底前增加預算赤字和對經濟提供更強有力的支持提供了可能性。這些都證實了整體政策立場的轉變──從上半年支持外匯穩定轉向支持下半年經濟復蘇。預期短期內將宣布更多經濟支持措施，這些措施可能會維持近期對中國資產的風險情緒，導致中國經濟和通脹更快觸底。

人民幣方面，報告認為，鑑於中國風險資產的情緒風險可能更加持續，美元兌人民幣匯率可能會再次跌破7.0。出口商大量的外匯倉位可能會加劇這種情况。認為，風險情緒的進一步提升可能會導致人民幣升值至6.90至6.95，但不會太多。美國總統大選之前可能會出現更多不確定性，而今日人行的官方定價採用了小幅走弱的定價偏好——這是自8月以來的首次——表明當局對人民幣升值過快的潛在擔憂。公開市場操作和存款利率的減息步伐加快，也顯示美元兌人民幣息差壓縮速度放緩。

特別是，隨著淨息差現在成為公開市場操作和LPR減息的最大限制因素，未來更激進的存款利率下調的可能性正在上升。不排除某些類型的存款（尤其是企業存款）利率在未來 2-3 年內趨向於零的可能性。

息口方面，報告指，現在看到利率曲線牛市變得陡峭，而不是自 2023 年下半年以來長期持有的牛市扁平化觀點。政策舉措似乎正在更快地滿足實際需求，並可能消除人們對政策落後的擔憂，至少在短期內是如此。繼本周稍早減息20個基點後，受聯儲局11月或減息50 基點影響，內地再次大幅減息20基點的可能性正在上升，也預計隨後幾季減息速度會加快，直到通貨緊縮壓力消退且實際利率回到較低水準。

報告認為，由於經濟刺激措施比預期更為激進，而且長期供應風險不斷上升，中國國債曲線牛市將開始變得陡峭。維持10年期國債息預測為2.0%，並預期長期利率近期將因股市表現強勁而出現更大波動，然後在年底回落。

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