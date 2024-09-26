至於今年首8個月本港整體出口貨值按年上升11.5%，商品進口貨值上升8%，有形貿易逆差2160億元，相等於商品進口貨值的6.8%。經季節性調整數字顯示，截至8月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升0.3%，商品進口貨值上升3.8%。

按年比較，8月本港輸往亞洲的整體出口貨值上升9.9%，其中越南升27%及馬來西亞升23.7%較顯著，內地則升12.9%。但輸往部分主要地出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士跌62%和英國跌46.2%。

至於今年首8個月輸往部分主要地整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是泰國升28.3%、越南升23.8%、內地升18.9%、美國升15.2%。

按主要貨品類別，8月以「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口升43.5%和「電動機械、儀器和用具及零件」出口升7.5%。

政府發言人表示，8月商品出口貨值按年穩健增長，儘管地緣政治緊張局勢和貿易磨擦將會帶來風險，倘若外部需求繼續維持穩定，香港的出口表現應該可以維持正面。

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